永恆加州提新城倡議 爭取支持

由科技億萬富翁成立的「永恆加州」，正式將加州新城計畫提交給選民。圖為新城效果圖。(取自永恆加州網頁)

據「紀事報」（Chronicle）報導，矽谷 科技巨頭關於在蘇拉諾（Solano）縣建造一座新城，於17日提交一份投票倡議書，其中從新社區的選址到就業 、交通和開放空間的保證等都將一一列出。

屆時將由該縣選民決定是否允許在費爾菲德（Fairfield）和里約維斯塔（Rio Vista）之間的廣闊牧場上建立一座密集的城市。

新城市尚未命名，將建在里約維斯塔北部約 1萬8600畝的土地上，約占 「永恆加州 」（California Forever）公司過去五年悄悄以近 10 億元收購的 6 萬畝土地的三分之一。雖然這座城市的居民最終可能會增加到 40 萬人，但第一代開發項目可能會允許 5 萬居民居住在約2 萬套住房中，同時還有學校、零售店、公園、公共交通和至少 1萬5000個工作崗位。

到目前為止，從現有的牧場主到環保人士和民選官員，都對項目持懷疑和堅決反對的態度。環保人士指責這些矽谷億萬富翁，以新城市主義爲幌子進行無序擴張。還有人認為，該項目將導致 12 號和 113 號高速公路交通堵塞，而這兩條道路本已擁堵不堪。

「永恆加州」試圖緩解人們對該項目最普遍的一些擔憂，其倡議書包含一系列具有法律約束力的 「保證」，表示將確保該項目成為一個真正的多功能城市，同時兼顧就業和住房。倡議書保證該市將創造 1萬5000 個工作崗位，否則居民人數不能超過 5萬人。而且，這些工作崗位的工資必須至少達到該縣平均周薪的 125%，即大約 1750元。

「永恆加州」計畫還將出資 4億元提供首付補助，將約 20% 的土地用於 「社區公園、地區公園、大型社區公園、線性步道、城市生態棲息地和其他類型的開放空間」，並投資 2 億元在該縣的七個市中心開發多功能項目、撥款 7000 萬元用於獎學金或職業培訓，3000 萬元用於公園和開放空間。

在交通方面，「永恆加州」表示，將出資改善 12 號和 113 號高速公路；在氣候和能源消耗方面，該集團表示，其太陽能發電場的發電能力將超過兩千兆瓦，足以為相當於 150 萬戶家庭供電。