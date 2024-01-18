加州起訴遊民住房開發商 索賠逾億美元

開發商香格里拉公司去年拖欠了由州政府資助的七家汽車旅館改建項目的私人貸款，使這些遊民住房項目即將面臨被法拍的風險。（美聯社）

加州 住房部門正在起訴洛杉磯（Los Angeles）的一家開發商。該開發商去年拖欠了由州政府資助的七家汽車旅館改建項目的私人貸款 ，使這些遊民 住房項目面臨即將被法拍的風險。

州檢察長邦塔（Rob Bonta）16日代表加州住屋與社區發展廳（California Department of Housing and Community Development）向洛杉磯縣高等法院提起訴訟，要求收回香格里拉實業公司（Shangri-La Industries）在疫情期間，從該部門有名的房匙計畫（Homekey program）中獲得的 1億1400萬元的州政府撥款。

這項耗資 31 億元的計畫為地方政府提供撥款，用於改建汽車旅館或為無家可歸的加州人建造新的永久性住房。

香格里拉公司贏得撥款的七個項目，本應為遊民提供總共 500 套永久性住房，並提供社會服務。但目前這些項目岌岌可危，給原本旨在依靠這些項目為遊民提供數量可觀的住房單元的幾個小城市帶來了壓力。

去年 12 月，該部門開始調查開發商涉嫌違反與州政府簽訂的合同情況，當時，其中三處房産已為以前無家可歸的加州人提供了住房。CalMatters和其他媒體當時報導稱，香格里拉公司為所有七個項目申請了私人貸款，然後違約，使汽車旅館面臨被法拍危險。香格里拉公司的項目還遭到承包商的多次留置，聲稱他們沒有得到付款。

該部門顯然不知道開發商曾以汽車旅館為抵押借私款。12 月，州政府致函該開發商，稱其貸款違反了合同，並對香格里拉公司在六處房產中沒有記錄使用限制提出異議。

州政府在訴訟中，指控香格里拉公司存在合同欺詐行為，稱開發商不應該在撥款之外需要額外資金來購買汽車旅館和完成項目，要求法院任命一名接管人來處理這些房產。此外，該部門還要求法院下令項目所在地政府記錄這些房產的使用限制。

香格里拉公司尚未在法庭上對訴訟做出回應，其首席執行長梅耶斯（Andy Meyers）上個月在接受 CalMatters 採訪時，指責州政府遲遲沒有批准項目的可負擔性限制，並表示這與高利率等一系列其他建築挑戰導致了違約。

在本周的一份聲明中，住房部法律總顧問西利（Ryan Seeley） 説，香格里拉公司的問題是 「他們自己造成的」，稱其歪曲了多方財務考量，並且尚未履行對州政府和屋匙計畫的一系列違約責任。