加州去年平均氣溫偏低 但仍受暖化影響

或許有人會認為，加州似乎與世界其他地方的暖化隔絕，但加州去年下半年卻也不涼爽。（EMS提供）

三大機構新發布的數據顯示，2023年全球平均氣溫創下新高，但美國西部幾州卻出現相反現象，尤其是加州 的全年平均氣溫竟比過去幾十年都涼，氣候專家解說這其中的奧妙，也提醒大眾關注環保的議題。

聖地牙哥加大UCSD「施桂普海洋學研究院」(Scripps Institution of Oceanography)氣候科學家卡彥(Dan Cayan)指出，加州的氣候趨勢大致跟全球的趨勢一致，但去年因為噴射氣流(jet stream)的奇特扭動而出現反常，加州、亞歷桑納、內華達和猶他州的平均氣溫都比往年低，跟美國其他地區相反。

洛杉磯加大UCLA氣候科學家史溫(Daniel Swain)指出，加州2023年的平均氣溫是幾十年以來最涼的，主要原因是去年上半年降下的大雪。另外，每當雨雪多的時候天空就有雲層，積雪和雲層把太陽光反射，地面得不到陽光，潮濕的土壤也比較不容易變暖，使得氣溫比較涼快。

或許有人會認為，加州似乎與世界其他地方的暖化 隔絕，但加州去年下半年卻也不涼爽，特別是12月加州有兩個氣候帶創下歷史高溫：中央海岸(Central Coast)和聖華金谷(San Joaquin Valley)，加州其他氣候帶12月平均氣溫也高於歷史平均值。

航太總署NASA、國家海洋與大氣管理局NOAA以及非營利組織柏克萊 地球(Berkeley Earth)最近公布去年的氣候分析報告，三者都指出去年是有紀錄以來地球最熱的一年。NASA戈達德太空研究院(Goddard Institute for Space Studies)的施密特指出，這種出奇的暖化現象是人類歷史上前所未見的，以熱浪(heat waves)、強降雨(intense rainfall)、海岸洪澇(coastal flooding)等方式衝擊人類的生活，究其原因這不是自然的交替現象，而是化石燃料排碳造成的結果。

勞倫斯柏克萊國家實驗室(Lawrence Berkeley National Laboratory)的韋納(Michael Wehner)警告，氣候改變對加州會有特別嚴重的影響，因為加州的水源倚賴高山的積雪，如果某一年完全沒有出現積雪，加州的供水系統會發生嚴重的問題。另外，熱浪頻頻來襲也會讓水蒸發，還會促成更多更大的野火。