Dry January新趨勢 全美15%成年人已參加

推出無酒精調酒單的酒吧Evil Eye。（取自Evil Eye的Instagram帳號）

每天不喝上幾杯就不快活？想要戒酒卻戒不掉？您可能還不知道有個新趨勢叫Dry January，也就是每年1月不喝酒，全美成年人已有15%參加。

參加Dry January好處多多。英國索塞克斯大學（University of Sussex）的研究發現，不過是31天遠離酒精，71%的參加者說睡得更好，58%體重減輕，54%皮膚變好，67%更有活力。最重要的是省錢，88%的人說手頭的錢比以前更多。對於女性來說，效果更為明顯，因為女性的酒精代謝比男性慢。戴維斯加大的研究發現，以上現象在女性身上更為明顯。

「Dry January」起源於1942年的芬蘭，當時是為了抵抗蘇聯。傳到英國後，先是稱為Alcohol Change，之後改稱Dry January，2013年後成為常態活動，每年吸引17萬5000人參加。

美國部分，整體來說雖只占成年人的15%，但是對年輕人來說，參與度高出很多。KTLA電視台引述多項研究指出，1980-1990年代的千禧世代是2021-2023三年間參與者最多的年齡層。

2000年前後出生的Z世代，市調公司CivicScience指出，有高達75%的人有興趣參加2024年的 Dry January。最大的原因可能來自社群平台， 73%的TikTok 用戶想停酒一個月，不用TikTok的只有37%，

這股風潮對灣區 的影響似乎非常明顯。舊金山 無酒精酒吧Ocean Beach Café老闆半開玩笑的表示，至少半數成年人1月份都不喝了。

舊金山標準報報導，舊金山在內，灣區許多地方的酒吧也開始推出「無酒精調酒單」，無酒精調酒（mocktail）不再是無聊的代名詞，而是新潮流。米慎區酒吧Evil Eye的老闆說，想喝無酒精調酒的人太多了，所以他們不得不專門弄一份無酒精調酒單。

另外，結合健康趨勢，無酒精調酒也會搭配「適應原」（adaptogen）與「聰明藥」（nootropic），比之前的沒勁又重糖口味好太多了。適應原來自天然成分，號稱可以緩解壓力；聰明藥為化學合成，據稱能增加腦力。

不過，最早發起Dry January的英國團體Alcohol Change U.K.特別警告，如果已經酒精成癮的人，千萬不要興頭一來就完全不喝，因為戒斷症狀輕者嘔吐、冒冷汗，重者可能心律不整，最好先問過成癮專科醫生再試。