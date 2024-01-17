國家種族和解日會議 聚焦正義和治癒

邦塔（左上）克里納（右上）格雷羅（圖下）致力於通過各自的角色和影響力，並希望通過提高透明度、問責性和積極的政策變革，促進社會的種族治癒和綜合性改革。（記者張庭瑜╱攝影）

加州 司法廳1月16日（周二）舉辦「國家種族和解日」（National Day of Racial Healing）線上會議，此次活動由州檢察長邦塔（Rob Bonta）主導，邀請來自不同領域的專家，深入討論通過數據分析、教育改革以及執法機構和政府部門之間的合作，來推動種族治癒與社會變革。

會議上邦塔表示，加州司法廳十分支持以正義為導向的解決方案方面的承諾。包括成立種族司法局、建立社區意識及參與辦公室，加強與歷史上邊緣化和代表性不足的社區的聯繫，並推動基於信任的對話和集體努力。

副檢察長埃爾加（Allison Elgart）也談到2015年通過的「種族和身分確認法案」（Racial and Identity Profiling Act，簡稱RIPA），要求加州所有執法機構收集相關數據，希望消除執法過程中的種族和身分確認行為。自2023年起，加州的所有執法機構開始收集此類數據，並已提交超過1650條記錄。此外，該法案還設立一個由19名成員組成的RIPA委員會，負責分析與種族和身分確認相關的數據和政策。

董事會成員克里納（David J. Criner Jr.）也強調，RIPA委員會的目標是消除種族和身分定性，同時確保責任。但過去的失敗與溝通不足和透明度不夠有關，並強調RIPA委員會需致力於提高透明度。他認為，提高透明度並保證執法互動的多樣性和敏感性是關鍵。

RIPA董事會聯合主席格雷羅（Andrea Guerrero）則表示，2024年度報告回答了加州是否發生種族認同分析的問題，確認這是一個普遍存在的模式。格雷羅強調，現在的重點是如何結束或改變政策和做法，以解決這一問題。她也強調公眾信任和執法部門的責任感是關鍵。

國家同伴網絡（National Compadres Network）聯合創始人特洛（Jerry Tello）分享了他對種族治癒的看法和個人經歷。特洛表示，自己作為拉丁裔，成長時曾多次親身感受到的種族主義 和警察暴力。特洛認為種族主義是心理健康 和公共衛生問題，強調未轉化的創傷會被轉移，影響未來幾代人。他指出，個人和社區的治癒應從認識到自己的價值和尊嚴開始，並將治癒融入日常生活的各個方面，包括學校、心理健康、醫療保健和司法系統。

在談到政府機構在種族治癒方面的作用時，特洛強調社區領袖的聲音應被聽取並整合進政策制定過程中。他提出，系統需要進行自我檢查，探索無意識的偏見和系統性不平等。特洛建議，提供以創傷為中心的、基於文化的服務是實現轉變的關鍵。他強調，讓所有人都感到被尊重、愛戴和信任是治癒過程的核心；並強調治療不僅是個人的過程，也需要社會和系統層面的深入參與和改變。

會議最後，邦塔也提醒民眾要繼續尋求正義和種族治癒。他引用金恩博士的話，強調大家都處於相互聯繫的關係中，需要互相支持和關心。邦塔鼓勵大家利用言語和行動來激發和平、正義和治癒，並共同面對挑戰，實現變革和持久的進步。