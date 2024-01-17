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疫期發跡 優步3月停送酒到府

編譯林思牧╱綜合報導
Uber關閉送酒到府Drizly服務程式。(美聯社)
Uber關閉送酒到府Drizly服務程式。(美聯社)

2021年疫情正嚴峻時，共乘服務公司優步(Uber)以11億元重金收購酒精飲料送貨到府公司「毛毛細雨」(Drizly)，如今優步宣告將在3月停用Drizly應用程式，表示這個措施是應變所需的，三年之後的「後疫情時代」(post-pandemic era)把Drizly淘汰了。

疫情封鎖期間民眾不願、不敢外出，酒品訂購、送貨到府的生意變得極為興隆。Drizly演變成北美洲最大的網路酒精飲料商店，引發優步收購的意願。優步原本是希望把Drizly融入優步飲食送貨應用程式Uber Eats，但一直到現在Drizly仍然是獨立運作。

優步送貨服務部門資深副總裁高爾柯提(Pierre Dimitri Gore-Coty)指出，公司決定專注在Uber Eats的發展，幫助消費者在一個應用程式內就把飲食項目全部搞定，包括熟食餐飲、超市雜貨和酒精飲料。優步原本作為超市雜貨訂購與送貨的「街角商店」(Cornershop)應用程式，也將在這波整合作業中消失。Uber Eats仍將為顧客做超市雜貨與酒品的訂購與送貨服務。

新冠疫情引發封鎖措施以後，2020年與2021年優步的載客服務生意極為清淡，但是送貨到府的生意卻大舉爆發。為了占據餐飲送貨的優勢，優步先是以26億5000萬元收購商業對手Postmates，幾個月後又收購Drizly。

疫情舒緩後優步的載客服務已經逐漸恢復，去年11月優步發布的營業報告中指出，2023年第三季的載客數目，超過了公司自己所做的預測。

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