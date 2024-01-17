病毒肆虐 本季已40兒童死於流感

專家認為，現在接種流感疫苗仍有效，可降低感染病毒後的嚴重程度。（Unsplash.com）

流感、新冠等病毒繼續在南加 肆虐，導致不少華人 中招。有些人表示已接種疫苗仍感染，所幸病症較輕；也有人不幸感染後症狀嚴重，送醫救治。本季迄今為止，已有多達40名兒童、青少年死於流感，專家認為，這個數據可能被低估。

流感病毒持續在美國大部分地區廣泛傳播，數據顯示，本季已有多達40名兒童、青少年死於流感，其中包括5名不到5個月大的嬰兒。專家認為，死亡的兒童人數可能被低估。相關報導指出，上周至少有13名兒童死於流感。CDC估計，截至1月12日，流感已導致美國1400萬人患病，其中15萬人因流感住院治療，9400人死亡。疾病衛生專家認為，現在判斷病毒傳播是否已達頂峰，還為時過早。

流感病例中嚴重的症狀，包括脫水、呼吸急促、高燒、疲勞、以及身體極度疼痛等，醫生建議，如果出現這些症狀一定要及時前往醫院。此外，氣喘、嚴重的頭部和肌肉疼痛，都是人們決定是否前往醫院看診的主要症狀。雖然老年人最有可能因流感住院，但臨床醫師表示，各年齡層都會出現重症病例，包括20歲到40多歲的年輕患者。

流感已奪走一些原本健康的生命，類似案例並不少見。一名平時精力充沛的27歲年輕男子，因感染流感病毒，無法將足夠氧氣吸入肺部，導致呼吸困難，咳嗽時劇烈疼痛，不得不戴上呼吸機供氧。這名年輕人的病情很快惡化，並於今年1月6日死於流感並發症。發生這樣的悲劇，讓人震驚，家人表示，他今年沒有接種流感疫苗 。

也有個別患者，雖已接種流感疫苗，仍出現嚴重症狀。一名患者去年11月感染流感病毒，而一個月前他剛注射過疫苗。患者當時出現高燒、流汗、咳嗽、喉嚨痛和極度疲勞，這些嚴重的症狀，是病毒在體內引起廣泛炎症的標誌，最後病人因脫水嚴重，被送進急診室搶救。

醫生表示，持續數天103度以上發燒、以及出現嚴重脫水，就需要馬上就醫；如果出現呼吸困難，則表示需要尋求緊急護理。一名脫水嚴重的患者形容，站起來時感到頭暈，非常虛弱，無法從房間一側走到另一側。此外，人們還可能因為感染流感病毒出現劇烈頭痛。

不少人疑惑，現在注射流感疫苗是否太晚。專家認為，6個月及以上的人仍然可以接種疫苗，雖然接種疫苗後通常需要兩周才能建立強大的免疫力，但流感季節將持續到春季，因此現在接種疫苗仍然有效。加拿大研究報告稱，注射疫苗的保護效率為61%，可對抗目前的主要病毒株H1N1；在9歲及以下兒童中，疫苗有效率上升至74%。

臨床醫生指出，本季因流感住院的大多數患者都沒有注射疫苗。雖然疫苗不一定能防止感染流感，但專家認為，它可以降低疾病的嚴重程度和持續時間，並且可以防止人們因流感入院、生病甚至死亡。