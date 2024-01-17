居家快篩新冠 恐難及時檢出新變種

隨著JN.1 等新毒株的出現，家庭COVID自測方式須跟進。（美聯社）

據「紀事報」（Chronicle） 報導，快篩抗原檢測 （rapid antigen test）的普及使家庭 COVID-19 篩查變得快捷方便。但聯邦衛生官員提醒說，這些檢測方法雖然在檢測感染和遏製冠狀病毒傳播方面非常有用，但由於出現了 JN.1 等新的Omicron毒株，其可靠性可能會降低。

舊金山加大（UCSF）傳染病專家陳子平（ Peter Chin-Hong ）指出，現在有些人在接觸病毒三天後檢測結果才呈陽性，比疫情初期的五天有所下降。

對於最新的變種，專家建議在接觸 COVID-19 三天左右開始檢測。如果結果為陰性，則每隔一兩天檢測一次，直到第六天，這時答案就會很明確了。

JN.1是BA.2.86 omicron菌株的後代，似乎更容易傳播，但沒有證據表明它會導致更嚴重的疾病。聯邦疾病防治中心 （CDC）報告稱，JN.1 現在約占美國病例的 62%，比一個月前的 21% 大幅上升。聯邦數據顯示，盡管灣區廢水中的病毒水平和檢測陽性率有所上升，但與 COVID-19 相關的住院人數比去年同期下降了 22%，死亡人數下降了 38%。

據報導，最常見的 JN.1 癥狀包括鼻塞、咳嗽和喉嚨痛。最近的一些研究還表明，JN.1 與焦慮和失眠有關，並有可能更容易感染肺部。

影響家庭抗原檢測可靠性的因素有很多。這些因素包括檢測的靈敏度和特異性、樣本的質量、使用者對製造商說明的遵守程度、患者最後一次接觸病毒或出現癥狀的時間、以及檢測時的病毒載量。

對於那些囤積居家快篩抗原檢測試劑盒的人來說，可能需要檢查一下試劑盒的有效期。聯邦食品暨藥物管理局（FDA ）批准大多數檢測試劑盒的有效期約為四到六個月。隨著時間的推移，檢測試劑盒中的某些成分可能會降解，從而可能導致檢測結果不準確。

科學家們尚未確定特定試劑盒失去可靠性的確切時間範圍。一般來說，FDA建議避免使用過期的檢測試劑盒，但還是公布了一份有效期被延長的試劑盒的清單，被延長的原因是 「製造商提供的數據顯示，其保質期比該檢測試劑盒首次獲得授權時已知的保質期要長。」

盡管 COVID-19 全國緊急狀況已經結束，但仍可通過醫療保健提供者、藥房和社區組織廣泛獲得上門檢測服務。白宮已通過 special.usps.com/testkits 提供免費檢測服務，CDC也在testinglocator.cdc.gov 網站上為沒有保險的個人提供了免費檢測點列表。