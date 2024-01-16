太浩湖雪場發警告 2小時人為炸雪20次

滑雪客擠爆北極星加州渡假村的纜車隊伍，非官方估計至少8000人進入雪場滑雪。（受訪者提供）

強烈冷氣團來襲北加 ，太浩湖遭遇暴雪襲擊，大量的降雪引發雪崩的可能性。上周甫才發生一死三傷慘劇太浩湖雪崩事件，引起各個滑雪場的高度重視。15日位於楚魯克（Truckee）的塞拉雪崩中心（The Sierra Avalanche Center）再度發出雪崩警告，部分雪場兩個小時內炸雪至少20起，華人 滑雪客一邊滑雪一邊聽到轟隆的人工炸雪聲。

從去年入冬以來的降雪狀況一直都不佳，直到這兩周的暴雪式降雪。長周末正在山上滑雪的遊客周小姐，是太浩湖的滑雪常客， 從進到Sugar bowl滑雪度假村開始，就一直聽到炸雪的聲音。她表示：「可能這附近的雪場都在炸，因為聲音有的近，有得遠，絡繹不絕。才兩個小時現在可能已經累積20次了，真的是炸個不停。」

這一周以來的大量降雪，讓太浩湖部分地區的積雪甚高，只能看到樹頂。（受訪者提供）

雪場的人工炸雪有助於減少自然雪崩發生的機會，保障滑雪客的安全。周小姐說：「員工說有些滑雪道，會晚一點才開放，雪場的員工正在清理炸完的積雪。」

華人滑雪教練Leo也在長周末上太浩湖滑雪，一路開車時就發現大雪紛飛能見度偏低。他所在的雪場北極星加州 渡假村（Northstar California Resort）雖然沒有連續的炸雪聲，但是長周末帶來的遊客擠爆山頭。

開往太浩湖滑雪場的路上遇降雪，能降度降低，建議上路前注意公路警察局的雪鍊管制通知。（受訪者提供）

塞拉雪崩中心提供太浩湖附近的雪況最新觀測以及預測，是滑雪遊客的重要旅遊指標之一。該中心從13日起就開始發出雪崩警告，第一波雪崩警告於14日下午6時結束，第二波的雪崩警告則在中心官網15日早上7時發布生效，直到16日早上7時結束。

中心雪崩警告，遊客仍可能在一些受到遮蔽的地區，引發2.5呎到6呎以上的雪崩。薄弱的雪層淺藏在看不見的地表下，如果發現不穩定雪況的跡象，諸如雪崩、雪層的裂縫、或是坍塌，都需要提高注意或遠離，低坡度的地形則會降低雪崩發生的機會。