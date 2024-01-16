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共和黨愛州初選／拉馬斯瓦米得票率僅7.7% 宣布退選

不尋常 深藍加州川普支持率全國最高

記者楊青／洛杉磯-愛阿華迪斯莫斯連線報導
2024美國總統大選正式開戰。拜登團隊代表民主黨團暫無懸念，共和黨總統候選人初選15日晚愛阿華州全國首戰則萬眾矚目。南加州主要媒體也派出龐大記者團前往當地專門報導。（李若提供）
2024美國總統大選正式開戰。拜登團隊代表民主黨團暫無懸念，共和黨總統候選人初選15日晚愛阿華州全國首戰則萬眾矚目。南加州主要媒體也派出龐大記者團前往當地專門報導。（李若提供）

2024美國總統大選正式開戰。拜登團隊代表民主黨團暫無懸念，共和黨總統候選人15日晚愛阿華州全國首戰則萬眾矚目。前總統川普受到加州共和黨歡迎。

伯克萊加大政治研究中心15日公布最新民調，加州計畫參加今年3月5日初選選民中，三分之二表示將投票給川普，這一支持率比伯克萊在2023年10月調查的57%又有上升。洛杉磯時報15日同時刊登相關新聞，並罕見用題「川普可能成為加州共和黨提名戰王牌」。

正在愛阿華首府迪斯莫斯（Des Moines）參加2024總統大選首戰報導的洛杉磯NBC資深華裔記者李若表示，3月5日的初選，也是每四年一度總統大選「超級星期二」，對總統競選人黨内提名具有指標性意義，尤其是今年加州改變總統初選遊戲規則，支持率超過半數的競選人，將獲得加州全部169張選票，對任何一位競選人衝刺1200張全國選票門檻，都會大大加分。他說，伯克萊的最新民調意味加州共和黨和共和黨支持者對川普的支持率，甚至已高於全國，這在深藍的加州，不同尋常。

2024美國總統大選正式開戰。拜登團隊代表民主黨團暫無懸念，共和黨總統候選人初選...
2024美國總統大選正式開戰。拜登團隊代表民主黨團暫無懸念，共和黨總統候選人初選15日晚愛阿華州全國首戰則萬眾矚目。南加州主要媒體也派出龐大記者團前往當地專門報導。（李若提供）

數月來，川普在黨内的支持率一直在48%至53%左右。高出共和黨其他三位主要候選人20%以上。連續32年、第九次參加總統大選一線報導的李若認爲，這次川普得到支持，和2016年他首次參選很不一樣；2016年很多選民是「打賭」支持川普，今年很多人則因為同情而支持。

「從周末開始世界各地匯集迪莫斯的記者至少有3500人」，李若表示，周末至今當地正經歷破紀錄的華氏零下28度嚴寒，冰雪兩尺深，但包括川普、 海理（Nikki Haley）、德桑提斯（Ron DeSantis）等團隊，連日來馬不停蹄四處演講拜票。15日當天下午開始，愛阿華全部99個縣的2000多所投票所人頭攢動。

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