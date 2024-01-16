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遇雪崩 專家教杯狀手勢救命

編譯陳盈霖／綜合報導
美國西部發生雪崩風險較高。（FOX 11電視台畫面）
美國西部發生雪崩風險較高。（FOX 11電視台畫面）

福斯（FOX ）電視台報導，許多人趁冬季風暴前往滑雪勝地和偏遠處滑雪。然美國西部大部分地區雪崩風險高，民眾需多加小心。

為何會發生雪崩？

產生雪崩的條件通常只需兩個要素：30度或以上的坡度及雪層。

美國林業局（U.S. Forest Service）潘德漢雪崩中心（Panhandle Avalanche Center）雪崩預報員伯納爾（Ben Bernall）表示，雪崩實際上與積雪內分層有關，「有點像蛋糕，可能有很好且可凝固的內層，外面是層比較薄的糖霜，然後上面再放另一個蛋糕。」他說，風、雨、大雪或在上面滑雪，對積雪「蛋糕」頂部施加額外壓力，可能會導致雪層脫落。

民眾在雪地活動前，最好查詢天後與雪況。（FOX 11）
民眾在雪地活動前，最好查詢天後與雪況。（FOX 11）

有時雪會以鬆散狀下滑，稱為「小雪崩」（sluff），此情況並不常造成死亡和財產損失。許多雪崩是由板狀結構組成，大片雪從板狀結構中脫落，造成傷亡較為嚴重。

當風在山脊或陡坡邊緣形成雪簷，會發生另一種雪崩。懸掛雪簷的積雪可能會突然落下，讓站在簷口下方或上方人措手不及。

若遭遇雪崩怎麼辦？

儘可能快速用手掩住嘴鼻，雙手呈杯狀，可形成一個微小氣穴，若呼吸是溫暖的，可幫助雪融化。幸運的話可擺動一兩根手指，慢慢在水泥般中的雪中挖掘，尋找更多呼吸空間。

什麼引發雪崩？

運動、快速變化的天氣、風等都可能導致雪崩。專家表示，造成傷害或死亡雪崩中，有90%是由受害者或身邊人引發。

大多數滑雪場有雪崩緩解系統，會檢查積雪穩定性。雪崩專家和滑雪場有時會使用遠程爆炸等方式，在開放滑雪前，人為清除風險較高的雪層。

什麼不會引發雪崩？

一般來說，大喊大叫產生的聲波，不足以引發雪崩。然在特別不穩定的雪況下，極度響亮的噪音（如附近爆炸產生的聲音）就有雪崩風險。

雪崩有多常見？

根據聯邦急難救助管理署（FEMA），美國年平均約有28人死於雪崩。去年冬天，全美有30人在雪崩中喪生。

大多數雪崩發生在哪裡？

多數發生在荒野，在滑雪勝地較為少見。科羅拉多雪崩資訊中心主任格林（Ethan Greene）表示，過去十年全美有244人在雪崩中死亡，只有3%是在滑雪勝地發生。

如何避免雪崩？

根據塞拉雪崩中心（Sierra Avalanche Center），乾雪板雪崩的速度通常幾秒鐘內達到每小時80哩，濕雪崩移動速度為每小時20哩。民眾可在地區雪崩中心或www.avalanche.org查看預報。

伯納爾說，三件裝備至關重要，雪崩信標或收發器，向他們發送定位。第二是用於測試積雪或挖出同伴的鏟子，還有準備一根細長折疊桿，可插入雪中找尋被雪埋的人。

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