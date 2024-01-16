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暖化改變積雪模式 崩塌前難捉摸

編譯組／綜合報導
太浩湖的帕利賽茲太浩滑雪場，擁有最多的滑雪道與場地，但也是最近發生雪崩至一死三傷慘劇的地點。（受訪者提供）
太浩湖的帕利賽茲太浩滑雪場，擁有最多的滑雪道與場地，但也是最近發生雪崩至一死三傷慘劇的地點。（受訪者提供）

當太浩滑雪勝地從導致一名滑雪者死亡並掩埋其他幾人的悲劇中恢復過來，科學家表示，預測地球變暖將如何影響雪崩是最難以捉摸的。

在上周之前，加州上一次發生雪崩已經是四年前的事了。但是，由於氣候變化，內華達山脈的雪況變得不可預測，加州的滑雪者能期待什麼呢？ 專家表示，了解雪崩的影響是很棘手的：氣候變遷不僅僅是氣溫升高的問題，也改變了風暴和積雪的模式。

風、雨、先前的積雪和溫度等一系列因素，都可以影響到導致大量雪從山上滑落的因素。

猶他大學大氣科學教授史汀伯格（Jim Steenburgh）說，導致雪崩的情況是多方面的：積雪中的薄弱層、陡峭的斜坡和觸發因素，通常是斜坡上的人。 未來人為引發雪崩的頻率，將繼續在很大程度上取決於有多少滑雪者在危險的偏遠地區活動。

儘管如此，研究人員仍在做出一些預測。 在溫暖的未來，降雪較少的低海拔地區可能會出現較少的雪崩，但海拔較高的地區可能會出現更強烈的風暴，對雪崩的潛在影響尚不確定。

來自瑞士、義大利和美國的一組研究人員在報告中寫道，涉及濕雪的雪崩可能會增加：積雪稀少和寒冷、晴朗天氣相結合的情況，可能會導致積雪持續薄弱，從而對遊客構成重大威脅。

加州 義大利 氣候變遷

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