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3大傳染病肆虐 各大藥店熱銷藥祭折扣

記者金維多、子為、朱敏梓/洛杉磯報導
感冒類藥品被擺在大賣場顯眼位置。（記者朱敏梓/攝影）
感冒類藥品被擺在大賣場顯眼位置。（記者朱敏梓/攝影）

近日走在南加的大街小巷，常能聽見此起彼伏的咳嗽聲，這是因為三大傳染性疾病新冠、流感、呼吸道合胞病毒在持續攀升，更有數據顯示，今年冬天可能會出現自2021年Omicron變種病毒爆發以來，呼吸道疾病感染最嚴重的情況。往年流感季藥店經常出現感冒藥搶購現象，面對今年來勢兇猛的各種病毒，南加各大藥店又會如何應對？

(視頻來源：世說新聞團隊製作）

汲取上一個冬季缺藥經驗 各大商家備貨充足

上一個冬季也就是2022年末，在流感和新冠的雙重夾擊下，許多民眾紛紛搶購退燒藥，更有華人在好市多狂掃8箱退燒藥。由於退燒藥尤其是兒童類藥物的短缺，CVS和WALGREENS等各大藥局宣佈限購兒童退燒藥。反觀今年，雖然呼吸道疾病、流感和新冠病毒來勢洶洶，各大超市和藥房顯然都提前做好了應對。記者們走訪了多個好市多、TARGET、CVS藥店等，發現各大商家的感冒藥備貨充足。

不過，在南加一些地區的藥房也出現了藥品售空的情況，例如在巴沙迪那市的一家CVS藥店，記者發現在流感和感冒類藥品區域，許多熱銷款都被搶空，詢問店員後得知，這些商品將很快補貨，不會出現藥物短缺的情況。

退燒藥放在最顯眼位置 還提供誘人折扣

除了備貨充足之外，許多商家還將感冒藥類放在了顯眼位置，並推出了不小的折扣，在南加的好市多超市，一進門就能夠看到泰諾退燒藥、維生素C等增強抵抗力的感冒藥品專區。泰諾的退燒止疼藥類還提供了4.5元的折扣，例如原價20.99元的增強版泰諾，打完折只需要16.49元。不少戴著口罩的華人民眾駐足和採購了該類藥品。在TARGET和CVS，也可以看到各種感冒藥有程度不等的優惠。

而在眾多打折藥品中，不乏許多受歡迎、效果好的熱門款，例如Vicks Dayquil / Nyquil白加黑可缓解感冒和流感症状。主要針對包括鼻塞、小喉嚨和支气管刺激導致的咳嗽、喉痛、頭痛、輕微疼痛、發燒，DayQuil白天用可有效缓解鼻塞，NyQuils晚上用有助睡眠。好市多目前3瓶裝售價18.29元，有5元折扣。

而美國家庭最常备的藥品Tylenol泰诺退烧效果較强，能够有效缓解感冒症状，也可以治療頭痛、肌肉酸痛、關節炎、背痛、牙痛等。好市多有4種不同療效的泰諾種類，目前都有4.5元的折扣，民眾可以根據自身症狀挑選。Advil艾德维爾主要成分是布洛芬，退烧效果最强，有效快速缓解頭痛發燒、關節疼痛，好市多目前也有4.5元的折扣。维生素C沖劑可以提高免疫力預防疾病，好市多1000mg90包裝目前售價21.99元，有6元折扣。

而針對2-11歲兒童抵抗力弱容易生病的現象，許多常見的退燒止咳藥品都有該年齡段專門計量的兒童裝，價格也有不小的折扣，家長們可以提前備貨預防燃眉之急。

除了備足必備藥品之外，專業醫師建議民眾及時接種疫苗。 來自South Central Family Health的Jose Perez醫師指出，目前在洛杉磯縣，RSV疫情有所降溫，新冠疫情趨於緩和，而流感則呈上升趨勢。面對各種病毒的盛行，接種疫苗是有力的預防手段。雖然最新的JN.1變異毒株非常特別，現有的疫苗對其功效微乎其微，但疫苗仍是最佳防疫手段。

在巴沙迪那市的一家CVS藥店，流感/感冒類熱門藥品搶購一空，店員表示很快會補貨，...
在巴沙迪那市的一家CVS藥店，流感/感冒類熱門藥品搶購一空，店員表示很快會補貨，不會造成藥物短缺局面。（記者朱敏梓/攝影）
好市多針對多款流感/感冒藥品推出了折扣。（記者朱敏梓/攝影）
好市多針對多款流感/感冒藥品推出了折扣。（記者朱敏梓/攝影）

好市多 流感 南加

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