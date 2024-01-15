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這波感冒 為何那麼久沒好？

編譯陳盈霖／綜合報導
醫師表示，同時間感染不同病毒，免疫系統高速運轉，可能是這個季節的病毒會讓人病況延長的原因。（Unsplash+）
醫師表示，同時間感染不同病毒，免疫系統高速運轉，可能是這個季節的病毒會讓人病況延長的原因。（Unsplash+）

洛杉磯TLA 5電視台報導，許多在這個假期期間生病者，可能會覺得「怎麼那麼久沒好」。專家指出，同時間感染不同病毒，免疫系統高速運轉，可能是這個季節的病毒會讓人病況延長的原因。

約翰霍普斯金大學彭博公共衛生學院（John Hopkins Bloomberg School of Public Health）流行病學家迪索納（Amber D'Souza）表示，無論是新冠病毒、流感、呼吸道合胞病毒（RSV）還是普通感冒，人們覺得今年病毒持續時間更長的原因很多，目前沒看到任何證據表明與當前的病毒株相關，許多病毒同時間傳播使人們連續感染，延長身體不適的時間。

克里夫蘭（Cleveland）診所家庭醫師費舍爾（Cory Fisher）表示，新冠病毒疫情防疫政策，人們的免疫系統休息了一段時間，隨著今年各種病毒開始傳播，免疫系統也高速運轉。

他說，「免疫系統對抗病毒的反應，是感到不適的原因。疼痛、發燒、疲勞等常見症狀都可用免疫系統超速運轉來解釋。這也可能是患者感覺症狀嚴重程度增加，臨床病程延長的原因。」

約翰霍普金斯大學醫學中心建議患者休息，多喝水、使用加濕呼吸器、用鹽水潄口治療喉嚨痛，與使用一些非處方藥，若感冒症狀持續超過兩周，高燒超過三天或症狀開始惡化，請致電醫師。

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