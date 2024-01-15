我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賴清德才當選總統 諾魯宣布與中華民國斷交

亞利桑納州熱氣球墜毀 4死1重傷

男女所得差距縮小 年收入仍少近萬元

編譯胡立宗／綜合報導
2023年的最新統計，加州男性的年薪為5萬7475元，女性年收5萬313元。（取自聯邦人口普查局網站）
2023年的最新統計，加州男性的年薪為5萬7475元，女性年收5萬313元。（取自聯邦人口普查局網站）

自從1960年開始調查兩性薪資差距後，全美女性的平均收入已經由男性的61%增加至82%。雖然某些地方已經幾無差別，但整體來說，女性薪資仍然明顯少於男性，男性平均年收6萬2350元，女性為5萬2360元，差距9990元。

丕優研究中心（Pew Research Center）發現，雖然差距持續縮小，但是過去20年間的幅度反倒不如以往。不過，25歲至34歲的年輕人之間，差距反倒明顯縮小，2022年女性已達男性的92%。國家經濟研究局（National Bureau of Economic Research）認為，女性收入增加，主要歸功於教育與就職機會增加。

雖然整體而言，男女差距縮小，但若再以種族細分，差距仍然很大。國會稽核處（Government Accountability Office）發現，與白人男性年收相比，拉美裔女性只有58%，黑人女性為63%，白人女性為70%。

麥克拉奇新聞集團（McClatchy） 的專題團隊The Sum並指出，以各州區分，差異也很明顯。猶他州的差距最大，男性平均年收6萬3245元，女性為3萬8217元，差距2萬5028元。

最小的是佛蒙特州，差距7459元。加州居中，男性平均年收5萬9577元，女性4萬6176元，差距1萬3401元。不過聯邦人口普查局（U.S. Census Bureau）2023年的最新資料，加州男性為5萬7475元，女性已達5萬313元，差距剩7162元。

加州 人口普查 猶他州

上一則

年逾50歲、刑滿20年可出獄 76歲加州殺人犯獲假釋 被害家屬憂懼

下一則

他，金融職涯成績卓越

延伸閱讀

失控車擦身飛過 加州男家門前逃死劫

失控車擦身飛過 加州男家門前逃死劫
加州殺人犯 年滿50歲、刑滿20年可獲假釋

加州殺人犯 年滿50歲、刑滿20年可獲假釋
阿縣勞工聯盟造勢 東灣5候選人關注公共安全

阿縣勞工聯盟造勢 東灣5候選人關注公共安全
加州去年均溫 12年來最低

加州去年均溫 12年來最低
增可負擔房提案 布里德赴華埠拉票

增可負擔房提案 布里德赴華埠拉票
高鐵經濟學 中谷地區將成樞紐

高鐵經濟學 中谷地區將成樞紐

熱門新聞

開過食物用燕尾夾夾在冰箱網架上。（取自The Internet Secrets網站）

趕快學起來…廚房4個小祕方 讓您居家生活更便利

2024-01-07 01:14
Janet He（右）與救她的好心人合影。（ABC7／Janet He）

加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...

2024-01-11 16:10
在中國換匯不容易。圖為示意圖。（取材自Pexels）

華人中國賣房錢想換美元匯美 過程折騰 最後只能找熟人

2024-01-10 01:20
在四季酒店工作期間，Choyce成為了其中一位稀有的華裔女性廚師。（Choyce提供）

台網紅赴美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師

2024-01-10 21:56
在華人微信群時常看到換匯消息，有人出人民幣換美金，也有人出美金換人民幣，金額從幾百、幾千，甚至數万元不等。（讀者提供）

華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬

2024-01-09 20:39
該豪宅位於洛杉磯市貝萊爾（Bel Air）社區的黃金地段。(谷歌地圖)

中國前首富 半價拿下希爾頓家族加州豪宅

2024-01-08 21:46

超人氣

更多 >
2024年「5星座」有望衝事業高峰 牡羊接重大項目、射手備受矚目

2024年「5星座」有望衝事業高峰 牡羊接重大項目、射手備受矚目
曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清

曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清
施明德辭世／一生情史豐富 奉行不主動、不拒絕、不負責

施明德辭世／一生情史豐富 奉行不主動、不拒絕、不負責
紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷

紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷
泰勒絲婚事加速 卻因此事卡關？情侶總難通過這考驗

泰勒絲婚事加速 卻因此事卡關？情侶總難通過這考驗