男女所得差距縮小 年收入仍少近萬元

2023年的最新統計，加州男性的年薪為5萬7475元，女性年收5萬313元。（取自聯邦人口普查局網站）

自從1960年開始調查兩性薪資差距後，全美女性的平均收入已經由男性的61%增加至82%。雖然某些地方已經幾無差別，但整體來說，女性薪資仍然明顯少於男性，男性平均年收6萬2350元，女性為5萬2360元，差距9990元。

丕優研究中心（Pew Research Center）發現，雖然差距持續縮小，但是過去20年間的幅度反倒不如以往。不過，25歲至34歲的年輕人之間，差距反倒明顯縮小，2022年女性已達男性的92%。國家經濟研究局（National Bureau of Economic Research）認為，女性收入增加，主要歸功於教育與就職機會增加。

雖然整體而言，男女差距縮小，但若再以種族細分，差距仍然很大。國會稽核處（Government Accountability Office）發現，與白人男性年收相比，拉美裔女性只有58%，黑人女性為63%，白人女性為70%。

麥克拉奇新聞集團（McClatchy） 的專題團隊The Sum並指出，以各州區分，差異也很明顯。猶他州 的差距最大，男性平均年收6萬3245元，女性為3萬8217元，差距2萬5028元。

最小的是佛蒙特州，差距7459元。加州 居中，男性平均年收5萬9577元，女性4萬6176元，差距1萬3401元。不過聯邦人口普查 局（U.S. Census Bureau）2023年的最新資料，加州男性為5萬7475元，女性已達5萬313元，差距剩7162元。