我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國第一家「珍奶店」在矽谷 走過20多年 征服全國味蕾

朱立倫該辭國民黨黨主席？台媒體人：沒道理 戰犯是「他」

加州去年均溫 12年來最低

編譯組／綜合報導
2023年涼爽氣溫，是否在今年重演？專家認為，已有強烈信號顯示，冬季與春天剩餘時間，全加州與美國西南地區將比平均溫度來得更溫暖。(圖取自國家海洋暨大氣總署臉書)
2023年涼爽氣溫，是否在今年重演？專家認為，已有強烈信號顯示，冬季與春天剩餘時間，全加州與美國西南地區將比平均溫度來得更溫暖。(圖取自國家海洋暨大氣總署臉書)

聯邦科學家12日證實，去年是自1850年有現代溫度記錄以來、世界上最熱的一年。但在非洲、中國、希臘與德州遭遇嚴重熱浪的背景下，加州天氣卻比平常涼爽，2023年平均氣溫為華氏58.2度，是加州12年來最低的年平均氣溫，2011年為57.4度。

加州過去十年大部分年份的平均氣溫在60-61度之間。洛杉磯加大氣候學家史溫(Daniel Swain)表示，加州是地球上少數幾個在2023年、未經歷創紀錄或破紀錄溫暖的地區之一，確實相當少見。

然而，科學家們指出，2023年氣候溫和，並不代表著氣候變遷不存在或以某種方式停滯。地球暖化長期趨勢仍持續，加劇乾旱、野火與海平面上升。根據「國家海洋暨大氣總署」(National Oceanic and Atmospheric Administration，簡稱NOAA)與NASA數據，自1850年以來全球最熱的十年，都發生在2014年之後，去年全球創下59.12度高溫紀錄，主因是聖嬰現象加劇，遠超出科學家預測。

雖然加州去年運氣很好，但全州平均氣溫仍比20世紀平均氣溫的華氏57.4度高出0.8度，不過，平均氣溫明顯低於全球氣溫增幅。但就像人類發燒一樣，氣溫一年平均升高幾度聽起來不算多，但卻可在野火、熱浪與其他極端天氣事件發生作用。

去年冬季，一系列大型大氣風暴覆蓋加州、結束三年乾旱，帶來比正常情況更冷、更潮濕的天氣，包括內華達山脈40年來最大積雪。NOAA數據表明，2023年前三個月是加州自1962年以來最涼爽的1-3月期間。寒冷春天也有助加州州長紐森及許多州緊急應變官員原本擔心的融雪災難。

但大融雪情況未發生，很大程度是因為2023年春季熱浪並未到來。去年，加州海岸附近高氣壓導致氣溫飆漲的長時間周期，也有所減少。去年火災季節也非常溫和，此一趨勢與天氣有關。

2023年涼爽氣溫，是否在今年重演？史丹福大學氣候變遷研究員費爾德(Chris Field)表示，不應期望這種情況持續，已有強烈信號顯示，冬季與春天剩餘時間，全加州與美國西南地區將比平均溫度來得更溫暖。

加州 熱浪 氣候變遷

上一則

迎春年節展／秧歌+肚皮舞…南加兩舞團同台獻技

下一則

台灣大選 南加學者：國台辦反應還算溫和

延伸閱讀

灣區1月哪裡玩？ 5個活動必去

灣區1月哪裡玩？ 5個活動必去
大谷7億簽約金延付 加州稅金恐損近億 官員籲改稅制

大谷7億簽約金延付 加州稅金恐損近億 官員籲改稅制
聖荷西擬立法 新公寓設充電樁 鼓勵組屋者買電動車

聖荷西擬立法 新公寓設充電樁 鼓勵組屋者買電動車
防野火危害 「規畫焚燒」擬增8倍

防野火危害 「規畫焚燒」擬增8倍
入學率砍半 山景學區向加州財長求援

入學率砍半 山景學區向加州財長求援
地下有毒物恐致癌 芝華人居民疾呼清理

地下有毒物恐致癌 芝華人居民疾呼清理

熱門新聞

開過食物用燕尾夾夾在冰箱網架上。（取自The Internet Secrets網站）

趕快學起來…廚房4個小祕方 讓您居家生活更便利

2024-01-07 01:14
Janet He（右）與救她的好心人合影。（ABC7／Janet He）

加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...

2024-01-11 16:10
在中國換匯不容易。圖為示意圖。（取材自Pexels）

華人中國賣房錢想換美元匯美 過程折騰 最後只能找熟人

2024-01-10 01:20
在四季酒店工作期間，Choyce成為了其中一位稀有的華裔女性廚師。（Choyce提供）

台網紅赴美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師

2024-01-10 21:56
在華人微信群時常看到換匯消息，有人出人民幣換美金，也有人出美金換人民幣，金額從幾百、幾千，甚至數万元不等。（讀者提供）

華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬

2024-01-09 20:39
該豪宅位於洛杉磯市貝萊爾（Bel Air）社區的黃金地段。(谷歌地圖)

中國前首富 半價拿下希爾頓家族加州豪宅

2024-01-08 21:46

超人氣

更多 >
不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席

不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席
賴清德得票率破4成 宣布當選：民主陣營首場勝利

賴清德得票率破4成 宣布當選：民主陣營首場勝利
國民黨立委贏得52席 重回國會第1大黨 朱立倫：最大戰力監督執政黨

國民黨立委贏得52席 重回國會第1大黨 朱立倫：最大戰力監督執政黨
賴清德當選 拜登第一句話：美國不支持台獨

賴清德當選 拜登第一句話：美國不支持台獨
微博之夜紅毯 楊冪「旗袍開高衩到腿根」…比美劉詩詩、唐嫣

微博之夜紅毯 楊冪「旗袍開高衩到腿根」…比美劉詩詩、唐嫣