加州去年均溫 12年來最低

2023年涼爽氣溫，是否在今年重演？專家認為，已有強烈信號顯示，冬季與春天剩餘時間，全加州與美國西南地區將比平均溫度來得更溫暖。(圖取自國家海洋暨大氣總署臉書)

聯邦科學家12日證實，去年是自1850年有現代溫度記錄以來、世界上最熱的一年。但在非洲、中國、希臘與德州遭遇嚴重熱浪 的背景下，加州 天氣卻比平常涼爽，2023年平均氣溫為華氏58.2度，是加州12年來最低的年平均氣溫，2011年為57.4度。

加州過去十年大部分年份的平均氣溫在60-61度之間。洛杉磯加大氣候學家史溫(Daniel Swain)表示，加州是地球上少數幾個在2023年、未經歷創紀錄或破紀錄溫暖的地區之一，確實相當少見。

然而，科學家們指出，2023年氣候溫和，並不代表著氣候變遷 不存在或以某種方式停滯。地球暖化長期趨勢仍持續，加劇乾旱、野火與海平面上升。根據「國家海洋暨大氣總署」(National Oceanic and Atmospheric Administration，簡稱NOAA)與NASA數據，自1850年以來全球最熱的十年，都發生在2014年之後，去年全球創下59.12度高溫紀錄，主因是聖嬰現象加劇，遠超出科學家預測。

雖然加州去年運氣很好，但全州平均氣溫仍比20世紀平均氣溫的華氏57.4度高出0.8度，不過，平均氣溫明顯低於全球氣溫增幅。但就像人類發燒一樣，氣溫一年平均升高幾度聽起來不算多，但卻可在野火、熱浪與其他極端天氣事件發生作用。

去年冬季，一系列大型大氣風暴覆蓋加州、結束三年乾旱，帶來比正常情況更冷、更潮濕的天氣，包括內華達山脈40年來最大積雪。NOAA數據表明，2023年前三個月是加州自1962年以來最涼爽的1-3月期間。寒冷春天也有助加州州長紐森及許多州緊急應變官員原本擔心的融雪災難。

但大融雪情況未發生，很大程度是因為2023年春季熱浪並未到來。去年，加州海岸附近高氣壓導致氣溫飆漲的長時間周期，也有所減少。去年火災季節也非常溫和，此一趨勢與天氣有關。

2023年涼爽氣溫，是否在今年重演？史丹福大學氣候變遷研究員費爾德(Chris Field)表示，不應期望這種情況持續，已有強烈信號顯示，冬季與春天剩餘時間，全加州與美國西南地區將比平均溫度來得更溫暖。