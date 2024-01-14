高鐵經濟學 中谷地區將成樞紐

高速鐵路對中谷的意義非凡。（取自加州高鐵局官網）

據Cal Matters報導，五年後，作為加州 第一條主要的高速鐵路將以200多公里的時速在三小時內從舊金山 穿梭到洛杉磯。但與該州南北連接的5號州際公路不同的是，它將穿過中谷（Central Valley）的中心地帶，佛萊斯諾（Fresno）的核心區將被改造成為這項美國最雄心勃勃的基礎設施項目的第一個主要樞紐。

如果聽信加州政界人士的話，高鐵項目聽起來就是一項預算過高、工期延誤、浪費嚴重的大工程，主流的說法往往是冷嘲熱諷。對於在州議會和國會山莊的共和黨來說，這個耗資1280億元的項目仍然是一個笑話，

然而，在加州農場帶的各個社區，這卻是一個轉型的象徵。隨著加州大部分地區人口的減少，中谷的人口卻在不斷增長，據預測，到 2060 年，中谷將迎來 500 萬新居民。高鐵的成功很可能會塑造該地區的未來，幫助其實現經濟多元化、建造更多住房並振興資金緊張的城市。

在資金問題上，迄今為止加州已提供了超過 230 億元撥款中的 85%，通常聯邦政府承擔大部分基礎設施建設費用，但聯邦政府易受白宮和國會政治鐘擺的影響。在總統拜登 （Joe Biden）的領導下，情況要好得多，加州高鐵局希望從總統的萬億美元基礎設施法中獲得多達 80 億元的資金。最近宣布的 31 億元是迄今為止最大的一筆聯邦撥款。

民意調查顯示，大多數加州人仍然支持高速鐵路，高速鐵路建設的進展可能比許多加州人意識到的還要快。官員們希望，從麥賽德（Merced）到貝克斯菲（Bakersfield）的 119 哩中谷路段將於 2026 年完工。拜登政府的 31 億元撥款中，有一部分將用於購買該項目的首批列車組，目前加州高鐵局已經開始對這些列車組進行招標。首次測試計畫於 2028 年進行，首次載客將於 2030年至 2033 年間開始。

高鐵局已獲得從舊金山到洛杉磯幾乎整個鐵路網的環境許可。獲得完全許可後，項目官員就可以開始全線的設計工作、土地徵用和施工。