大谷簽約金延付 加州恐稅損近億

大谷翔平加盟道奇隊時的資料照片。（美聯社）

日籍選手大谷翔平 同意加盟洛杉磯道奇 隊，簽下十年7億元的超級合約。大谷另外同意道奇延遲付款，外界認為此舉方便道奇再簽其他大咖；但加州 主計長郭嫻（Malia M. Cohen）近日卻發聲，認為大谷此舉可能導致加州損失大筆稅金，呼籲國會修改稅制。

郭嫻認為，富人透過延遲付款規避州稅，不利社會與賦稅公平，因此呼籲國會修改延遲付款的稅法漏洞。戴維斯加大法律專家Dennis J. Ventry則指出，加州未來十年可能損失9500萬元稅金。

推算依據為，大谷翔平7億元的合約，6億8000萬元將採延後付款，萬一付款時大谷已經不在加州，就不必負擔加州目前對最高所得者的14.4%所得稅率，以及繳所得1.1%給加州殘疾保險（State Disability Insurance）。

Dennis Ventry告訴ABC電視台，加州的科技菁英與明星藝人都可能循此例規避加州高額的所得稅率，而郭嫻之所以呼籲國會修法，可能因為涉及跨州事務，非她一人之力可及。不過，他說，在加州的所得，卻能因為延遲付款而在他州不必繳稅，勢將破壞美國的稅制公平。

過去曾在天使隊執教過大谷的鬼才教頭麥登（Joe Maddon）近日談這位昔日子弟兵，大讚他的特別，與道奇的合約證明了大谷全心只想贏球。麥登表示，大谷全心全意只想贏球，他說：「他在自己的合約上就證明這點，准許道奇晚點再付給自己薪水，我聽說這是他的提議，真的是個很不一樣的傢伙。」