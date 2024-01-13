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私人匿名捐土地 助保育銀鮭魚

編譯陳盈霖／綜合報導

SFGate報導，近期匿名私人土地擁有者，向保育組織Sempervirens基金（Sempervirens Fund）捐贈位於聖塔克魯茲（Santa Cruz）山脈上札揚特流域（Zayante Watershed）上游120畝土地。此舉使保育工作邁向新的一步，不僅幫助恢復瀕危的銀鮭魚（coho salmon），也能協助支持鮭魚棲息地。

成立1900年的Sempervirens基金，是加州第一個土地信託基金。該基金土地保護主任麥克倫登（Laura McLandon）表示，當她第一次徒步前往舊金山以南約75哩費爾頓（Felton）附近，看到當地生態多樣性，便認為該區當受保護。

如今價值68萬的保護地役權捐贈，將「永久限制」該地上超過67畝紅衫林開發和商業木材採伐。一些稀有物種如花旗松、橡樹林地、海洋叢林等，提供重要的動物棲息地，如舊金山暗足林鼠（San Francisco dusky-footed woodrat）、啄木鳥、聖塔克魯茲黑蠑螈（Santa Cruz black salamander）等，美洲獅也經常經過該地，進行狩獵與交配。

該組織正與居住在鄰近的土地擁有者合作制定未來保護措施，包括清除植被防止野火，除去多餘的低燃料植被，以保護該地較大的紅衫。

舊金山 克魯茲 加州

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