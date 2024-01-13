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議員提案 鄧金斯蟹價值高 立為州甲殼類動物

編譯組╱綜合報導
加州眾議員提出議案，鄧金斯蟹或成為州立甲殼動物。（美聯社）
加州眾議員提出議案，鄧金斯蟹或成為州立甲殼動物。（美聯社）

據「信使報」（Mercury News）報導，日前加州議員提出一項加州新提案，將指定鄧金斯蟹（Dungeness crab）為加州的州立甲殼類動物。

該法案由加州眾議員伍德（Jim Wood）和北部海岸（North Coast）州參議員麥奎爾（Mike McGuire）

共同提出，旨在給予這種不起眼的無足類動物正式的尊重，將其視為加州漁業的支柱。在漢保德（Humboldt）縣，捕蟹為許多漁民帶來了巨大的經濟收益，盡管近來他們似乎苦中作樂都難：每年捕蟹季節的推遲、捕撈量的減少以及與魚類銷售公司不斷進行的價格談判，都讓當地漁民苦不堪言。

希爾茲（Healdsburg）堡的民主黨州眾議員伍德在給「時代標準報」（Times-Standard）的一封電子郵件中說：「鄧金斯蟹是加州的標誌性甲殼類動物，對加州沿海社區的經濟和商業捕魚業做出了重大貢獻。我們需要認識到鄧金斯蟹對本州、商業捕魚業，以及依賴其健康和豐產的社區的重要性。」伍德在社交媒體上發文稱，他知道自己會聽到一些關於此事的笑話。

伍德說：「希望我們的法案能讓人們意識到鄧金斯蟹對北海岸和加州其他沿海社區經濟的積極影響。

法律條文本身將包括尤瑞卡（Eureka）在內的許多加州沿海城鎮命名為該州的螃蟹捕撈中心。「Metacarcinus magister，又名鄧金斯蟹，是加州海岸的標誌性特產，長期以來一直支撐著加州北部和中部的漁港，」該提案稱。「休閒螃蟹捕撈也促進了當地的餐飲業，為那些令人難以置信的沿海餐館和旅館帶來了顧客。」

法案全文可在leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202320240AB1797上查閱。

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