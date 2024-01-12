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房東大戶違法多收房租 每戶獲賠895元

編譯林思牧╱綜合報導

全國最大的單戶出租住宅(single-family rentals)公司，與加州檢察長辦公室達成和解協議，同意支付370萬元罰金與賠償，把州政府提出的民事訴訟和解。受影響的1900戶平均每戶可得895元。

「住屋邀約公司」(Invitation Homes)總部設在德州達拉斯。2008年房市泡沫崩破以後，有眼光的投資人設立這家公司，整批數百、數千棟的買進銀行法拍屋，最初是在亞利桑納州鳳凰城一帶。如今它在全美國擁有8萬5000棟單戶出租住宅，在北加州有4351棟，因此也是北加灣區最大的房東。出租屋主要集中在列治文、委利賀、安蒂奧克和瓦卡維爾這四個城市。

隨著房市的復甦與暴漲，公司掌控的大量住屋如今價值連城。多數被收購的房屋位於都會區的外圍，成長中的家庭嫌公寓太小，急於搬進單戶住宅。但因為房價太高只能租用。

檢察長辦公室指控這家公司違反2019年加州議會通過的租客保障法(Tenant Protection Act)。該法限制房東每年最多只能給租客漲5%加上通膨指數(最高到10%)的房租。而且房東沒有遵守疫情期間政府增加的房租限制。被多收房租的租客有1900戶，也就是灣區出租屋中的44%。

州檢察長邦塔(Rob Bonta)表示，住屋邀約公司支付州政府200萬元的罰金，另外支付170萬元賠償受害者的損失，平均每戶可得895元。目前公司在北加州的出租屋，每棟平均月租是2654元，比去年同期多4%。

租屋人權益組織「租客團結」(Tenants Together)的公關主任辛格(Shanti Singh)指出，檢察長的作為是往對的方向前進一步，房東如果違犯租屋法規，州政府有意願替租客打抱不平。檢察長辦公室顯然是要殺雞儆猴，像住屋邀約公司這樣大的規模，才有可能取得大金額的賠償，但小房東聽到這樣的懲處，必然心有警惕，不敢再隨便欺負租客。

租客 房東 加州

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