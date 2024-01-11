加薪談判破局 州大23校區22日起將罷工5天

洛杉磯加州州大。（取自Cal State LA）

加州 州立大學（The California State University，CFA）於1月9日（周二）宣布，將給所有教學人員、圖書館 員、輔導員和教練加薪5%，拒絕了加州教師協會（CFA）要求的12%加薪，這也意味著雙方未能達成合約協議，加州州立大學教職員工們呼籲從1月22日到1月26日在所有23個校區內進行全系統罷工 。

代表2萬9000名講師和其他員工的CFA此前提出了將部分教職員工的薪水提高12%，增加更多輔導員來支持學生的心理健康，擴大帶薪育嬰假，增加教職人員與學生互動的安全規定等訴求。去年12月，加州州立大學在聲明中表示，願意擴大帶薪休假、減輕工作量，並在三年內為教師加薪15%等，但此後似乎改變了主意。

在經歷了八個月的「討價還價」之後，加州州立大學表示，CFA的薪資要求在財務上不可行，這將導致校園其他部分的資金大幅削減，可能意味著裁員。

最終加州州立大學決定提供5%的普遍加薪，並表示系主任的薪資也將增加，此外還將「允許適度增加停車費」。據加州州立大學稱，加薪5%符合其與五個工會達成的協議。

加州州立大學的決定引起了教職工的不滿，CFA講師副總裁 Meghan O’Donnell 說：「校長辦公室今天發布的消息確實比以往更加激怒了教師們。」代表教職員工和其他加州州立大學員工的兩個工會宣佈將於1月22日至26日在所有23個校區舉行為期一周的罷工。

Meghan O’Donnell 表示，那一周不會有任何課程、諮詢、輔導或圖書館服務，這實際上意味著大學將在罷工期間完全關閉。代表約1100名技術人員、機械師和其他技術工人的 Teamsters Local 2010表示，他們將加入 CFA 的糾察線以示聲援。

O’Donnell補充：「一個年薪近100萬元的人決定離開談判桌，聲稱為了確保她的員工有足夠的工資，這真是「了不起」。」

此前，CFA於2023年10月委託外部第三方財務分析師使用該大學的公共記錄審查了加州州立大學的預算，該報告認為，由於「年度運營現金盈餘很大，該大學甚至不需要動用儲備金來滿足CFA 的要求 」。分析還發現，近年來大學支出成長最大的類別是行政和管理職位，在2022年，23名校區校長都獲得了7%的加薪，其中14名經過三年審查的校長獲得了6.7%至20%的股權增長。