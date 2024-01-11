州府節約用水提案 學者批難執行

加州保護水資源法令規定，保護水資源將成為加州人的基本生活方式。目前這項法規執行情形嚴重落後。（美聯社）

加州 立法分析專家指出，州府保護水資源，節約用水提案規模過於龐大。此外提案若實施，所需費用龐大，難以執行。根據此一保護水資源提案，為加州約400個城市服務的水利局或供水廠商，必須於2025年前，達成其規定保護水資源計畫。

此一節約用水提案為加州水資源廳 (the State Water Resources Control Board) 所提出。加州立法分析辦公室 (the State Legislative Analyst’s Office) 專家認為，規定對「戶外用水」限制過高，應有更多轉圜空間。

加州立法分析辦公室指出，新法規的獲利是否會平衡支出，目前情形仍未明朗。然而就目前情況來看，供水廠商將很難嚴格遵守這些節約用水種種規定，情形令人擔憂。

加州立法分析辦公室認為，州議會應當指令修正部分規定，讓民眾戶外用水量限制，稍有轉圜空間。同時動用州府相關基金，協助低收入 用水民眾，延後供水廠商達成法令節約用水的期限等等。

加州水資源廳發言人歐提茲 (Edward Ortiz) 表示，將會考慮專家所提批評，研擬新草案，並於今年春季提出保護水資源新草案。歐提茲同時指出，氣候變遷 影響下，加州水資源2040年時將減少10%。因此州府推動各項法規，確保水資源供應充沛。

全球性供水問題智庫「太平洋研究院」(Pacific Institute) 研究主任庫利 (Heather Cooley)表示，保護水資源與有效用水是解決加州供水問題最有效辦法，在氣候變化影響下，加州是否能繼續維持充足供水，問題重重。

加州保護水資源法令規定，保護水資源將成為加州人的基本生活方式。目前這項法規執行情形嚴重落後。加州水利廳將採納保護水資源法令，從今年10月起全力執行。

加州保護水資源法令並沒有針對某特定人士或機關單位，法令主要目的要求地方水利局根據民眾互水用水情形，浪費水資源情形，以及其他浪費用水現象，設定其客戶節約用水目標。