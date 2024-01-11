我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台網紅來美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師

金山駭人弒母命案 她連刺數刀 在臉書直播殺人過程

州府節約用水提案 學者批難執行

編譯組／綜合報導
加州保護水資源法令規定，保護水資源將成為加州人的基本生活方式。目前這項法規執行情形嚴重落後。（美聯社）
加州保護水資源法令規定，保護水資源將成為加州人的基本生活方式。目前這項法規執行情形嚴重落後。（美聯社）

加州立法分析專家指出，州府保護水資源，節約用水提案規模過於龐大。此外提案若實施，所需費用龐大，難以執行。根據此一保護水資源提案，為加州約400個城市服務的水利局或供水廠商，必須於2025年前，達成其規定保護水資源計畫。

此一節約用水提案為加州水資源廳 (the State Water Resources Control Board) 所提出。加州立法分析辦公室 (the State Legislative Analyst’s Office) 專家認為，規定對「戶外用水」限制過高，應有更多轉圜空間。

加州立法分析辦公室指出，新法規的獲利是否會平衡支出，目前情形仍未明朗。然而就目前情況來看，供水廠商將很難嚴格遵守這些節約用水種種規定，情形令人擔憂。

加州立法分析辦公室認為，州議會應當指令修正部分規定，讓民眾戶外用水量限制，稍有轉圜空間。同時動用州府相關基金，協助低收入用水民眾，延後供水廠商達成法令節約用水的期限等等。

加州水資源廳發言人歐提茲 (Edward Ortiz) 表示，將會考慮專家所提批評，研擬新草案，並於今年春季提出保護水資源新草案。歐提茲同時指出，氣候變遷影響下，加州水資源2040年時將減少10%。因此州府推動各項法規，確保水資源供應充沛。

全球性供水問題智庫「太平洋研究院」(Pacific Institute) 研究主任庫利 (Heather Cooley)表示，保護水資源與有效用水是解決加州供水問題最有效辦法，在氣候變化影響下，加州是否能繼續維持充足供水，問題重重。

加州保護水資源法令規定，保護水資源將成為加州人的基本生活方式。目前這項法規執行情形嚴重落後。加州水利廳將採納保護水資源法令，從今年10月起全力執行。

加州保護水資源法令並沒有針對某特定人士或機關單位，法令主要目的要求地方水利局根據民眾互水用水情形，浪費水資源情形，以及其他浪費用水現象，設定其客戶節約用水目標。

加州 低收入 氣候變遷

上一則

工研院攜手台科技公司 搶3D商機

下一則

加薪談判破局 州大23校區22日起將罷工5天

延伸閱讀

競選聯邦參議員 謝安達獲得趙美心背書

競選聯邦參議員 謝安達獲得趙美心背書
紐約州情咨文 治安列第一要務 共204項倡議

紐約州情咨文 治安列第一要務 共204項倡議
加州州長紐森籲立法 重罰打砸搶、銷贓、竊車

加州州長紐森籲立法 重罰打砸搶、銷贓、竊車
資訊混亂 加州立法嚇阻竊盜不易

資訊混亂 加州立法嚇阻竊盜不易
加州改善道安 用AI減少車禍

加州改善道安 用AI減少車禍
加州上山滑雪6事必備 首要查看即時路況天氣

加州上山滑雪6事必備 首要查看即時路況天氣

熱門新聞

開過食物用燕尾夾夾在冰箱網架上。（取自The Internet Secrets網站）

趕快學起來…廚房4個小祕方 讓您居家生活更便利

2024-01-07 01:14
上百名暴徒洗劫洛縣康普頓市Ruben’s麵包和墨西哥食品店。（KTLA 5）

洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?

2024-01-05 15:50
新年前夕，聖蓋博鬧市區發生一起「詭異」車禍。（讀者提供）

南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍

2024-01-03 18:40
在華人微信群時常看到換匯消息，有人出人民幣換美金，也有人出美金換人民幣，金額從幾百、幾千，甚至數万元不等。（讀者提供）

華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬

2024-01-09 20:39
在中國換匯不容易。圖為示意圖。（取材自Pexels）

華人中國賣房錢想換美元匯美 過程折騰 最後只能找熟人

2024-01-10 01:20
斯坦福兒童健康中心（Stanford Children's Health）呼吸病診治醫師Manisha Newaskar。（視頻截圖）

打了疫苗為何還得新冠？原來是這原因

2024-01-05 21:30

超人氣

更多 >
獨家／新屋喬遷聚會變血案現場 芝華人夫槍殺妻子後舉槍自盡

獨家／新屋喬遷聚會變血案現場 芝華人夫槍殺妻子後舉槍自盡
阿拉斯加航空門板飛脫 事故當下驚見「另一個漏洞」連專家都不知道

阿拉斯加航空門板飛脫 事故當下驚見「另一個漏洞」連專家都不知道
閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…

閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…
無論你今年打算去哪度假 這些地點肯定去不成了

無論你今年打算去哪度假 這些地點肯定去不成了
他差點被拋出飛機 …阿航驚魂 好心乘客與少年對話曝光

他差點被拋出飛機 …阿航驚魂 好心乘客與少年對話曝光