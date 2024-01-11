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「永恆加州」開發案遭反對 股東不擔心

編譯陳盈霖／綜合報導
斯拉馬克的永恆加州計畫，是一個適合步行、提供高收入工作、可持續能源環境。（取自永恆加州）
斯拉馬克的永恆加州計畫，是一個適合步行、提供高收入工作、可持續能源環境。（取自永恆加州）

紐約郵報報導，矽谷億萬富翁打算以「永恆加州」（California Forever）為名，在蘇拉諾縣（Solano County）建立烏托邦式夢想城市計畫遭遇不少反對聲浪，永恆加州執行長堅稱，該計畫支持者「一點也不擔心」這個祕密開發計畫引發的強烈反對。

包括安德森（Marc Andreesen）、霍夫曼（Reid Hoffman）、喬布斯（Laurene Powell Jobs）在內的一群科技菁英投資者，已投注近10億元祕密購買土地，其中一些地段比鄰重要的特拉維斯空軍基地（Travis Air Force）。

該計畫主要是應對加州不斷飆升的住房成本、惡劣的工作通勤和環境危機等。但一些立法者和當地人聲稱，這是科技巨頭無情掠奪，他們誓言要在今年11月選票上，否決該提案。

該組織去年10月發布電腦製作的圖片，描繪田園詩般綠樹成蔭的城市景觀，然美國眾議員加拉門迪（John Garamendi）和費爾菲德（Fairfield）市長莫伊（Catherine Moy）表示，該計畫願景與索拉諾縣風吹雨打、荒涼的鄉村土地毫無相似之處。她認為永恆加州投資者最終會後悔。

美國財政部外國投資委員會（CFIUS）對潛在的外國人士參與土地交易進行多項安全檢查，也讓永恆加州面臨另一障礙，特別是華爾街日報去年底披露南非與愛爾蘭雙重國籍的馬瑟（Thomas Mather）參與投資的細節。他曾被列為永恆加州土地購買部門Flannery Associates經理。

永恆加州執行長斯拉馬克（Jan Sramek）堅稱他近期在蘇拉諾縣的「聆聽之旅」進展得非常順利，他的億萬富翁支持者並未對負面消息表示不滿。她說，確實有一小群人不喜歡這個計畫，但若和縣內居民交談，他們對此感到興奮。

36歲的斯拉馬克計畫建造一個適合步行的城市，通勤時間短，提供數千個高薪就業機會、可持續能源、巨大果園和經濟適用房。該公司將於本月發布該計畫正式細節。

目前尚不清楚若提案於11月被否決，億萬富翁的投資及永恆加州購買的大片土地會發生什麼情況。斯拉馬克對提案的通過充滿信心。

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