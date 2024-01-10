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加州改善道安 用AI減少車禍

編譯胡立宗／綜合報導
加州交通部門可望採用AI避免連續追撞等嚴重事故。（取自CBS Sacramento電視台畫面 ）
加州交通部門可望採用AI避免連續追撞等嚴重事故。（取自CBS Sacramento電視台畫面 ）

加州境內5萬3000哩的道路，配置了成千上萬的交通感測器、天候偵測器與實時攝影鏡頭，但這些設備卻各自為政，難以防止愈來愈多的死亡事故。現在，加州交通安全辦公室（California Office of Traffic Safety）將以AI技術統整各地設備，提前告知駕駛人前方壅塞，或是有人逆向行駛，阻止悲劇於未然。

交通安全辦公室副主任Timothy Weisberg指出，加州已經到了不得不做的關頭了。除了日前發生在Interstate 5的連環車禍，一般事故平均每天奪走12條性命，因此加州將以生成型人工智慧（generative AI）協助統整交通資訊，緩解道路壅塞之外，還能減少車禍事故。

完成系統整合後，參加的駕駛人就可透過手機或儀表板上的接受器，收到前方危險狀況的通知，小至濃霧，大至地震，都可增加反應時間。更進一步的功能是，可能發生壅塞時，就預先調整附近的號誌燈；可能發生車禍時，就通知車主避開前方區域。

Timothy Weisberg表示，基本上是在事故實際發生前，就先介入阻止，積極與被動就是差別所在。加州行政廳（Government Operations Agency）廳長黃思敏（Amy Tong）表示，目前還在測試期，如果可行，加州就會開始實用，以實時資訊運算出對策，以增快交通部門的反應速度。

加州目前正在徵求科技業者的合作提案，希望今年稍晚就能開始小規模試用。

加州將運用AI統整各地實時資訊，提前通知駕駛人前方風險。（取自CBS Sacra...
加州將運用AI統整各地實時資訊，提前通知駕駛人前方風險。（取自CBS Sacramento電視台畫面 ）

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