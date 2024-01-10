我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人中國賣房錢想換美元匯美 過程折騰 最後只能找熟人

防長奧斯丁瞞病住院 內幕以及影響一次看

2款心理諮詢App 免費陪你聊一聊

編譯胡立宗／綜合報導
13歲以上使用的Soluna。（取自App Store網站）
13歲以上使用的Soluna。（取自App Store網站）

在新冠疫情之後的諸多研究都發現，美國年輕人面臨的心理挑戰愈來愈多。為了增進加州青年的心理健全（mental wellness），加州醫療服務部（California Department of Health Care Services）依年齡推出25歲以下專用的兩款App，可以在「需要談一談」的時候，立刻找到可以談的人。

只限加州居民使用的App依照法律規定的年齡分為兩款，12歲以下的可用BrightLife Kids（hellobrightline.com/brightlifekids/），13至25歲的可用Soluna（apps.apple.com/us/app/soluna-a-calhope-program/id6463154935）。

免費下載的App元旦起已經可以使用，除了被動提供的資訊、影片、遊戲與Podcast，還有主動回應的一對一教練（one-on-one coaching support），可以利用App內建的聊天室、語音或影像電話進行諮詢。App也提供同儕線上討論的聊天室與貼文區。

在緊急狀況下，App甚至能做專業諮商並協助求醫，或是轉介給線下的心理諮詢師，從睡眠失調、同儕壓力、校園霸凌、情緒困擾，到情緒、壓力管理都可以問。

App的內容與貼文全都經過專人篩選，不會出現超齡或不當內容。加州法令規定，12歲以下者可由家長、監護人、照護者陪同，因此除了本人之外，相關成人也會一起參與。13歲以上就可以自己決定是否接受諮詢，因此他們用的Soluna就會對其他人完全保密，未經同意不會尋求家長或學校協助。

用戶必須輸入所在區域的郵遞區號與出生年月日以供核對，但身分保密、全程匿名。兩款App的服務提供者為Brightline與Kooth US，醫療服務部要求兩者必須優先提供免費服務，與轉介到社區或緊急救助機構，萬不得以才能提供必須收費的診斷、用藥與療程資訊。

App 加州 疫情

上一則

洛城亞裔急等骨髓救命 菲捐贈者簽證被拒

下一則

世報年節展╱北舞高老師舞社 要High翻全場

延伸閱讀

2024年舊金山值得期待的亞洲風夜市

2024年舊金山值得期待的亞洲風夜市
亞市華人盆栽遭竊 女賊戴帽手套善偽裝

亞市華人盆栽遭竊 女賊戴帽手套善偽裝
天災加劇 虧損慘重…住宅險、車險飆漲難負擔 保障卻縮水

天災加劇 虧損慘重…住宅險、車險飆漲難負擔 保障卻縮水
下雪路滑煞不住車 加州滑雪勝地山區追撞頻傳

下雪路滑煞不住車 加州滑雪勝地山區追撞頻傳
百萬退休金 在加州只能撐14年

百萬退休金 在加州只能撐14年
劉龍珠選州眾議員 尋求川普背書

劉龍珠選州眾議員 尋求川普背書

熱門新聞

上百名暴徒洗劫洛縣康普頓市Ruben’s麵包和墨西哥食品店。（KTLA 5）

洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?

2024-01-05 15:50
開過食物用燕尾夾夾在冰箱網架上。（取自The Internet Secrets網站）

趕快學起來…廚房4個小祕方 讓您居家生活更便利

2024-01-07 01:14
一些華人盜竊技術手段走「智慧型」路線，專門鎖定高價電器或3C產品，通過偽造商品條形碼，讓高價單品秒變變低價。圖為價格標籤示意圖（記者張宏╱攝影）

華人「智慧型」犯罪 高價商品低價買 玄機是...

2024-01-02 21:49
新年前夕，聖蓋博鬧市區發生一起「詭異」車禍。（讀者提供）

南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍

2024-01-03 18:40
沙加緬度市以勸導取代開罰，鼓勵民眾不要將廚餘當垃圾。（取自KCRA電視台畫面）

廚餘當垃圾丟 今年恐被罰款

2024-01-03 01:18
斯坦福兒童健康中心（Stanford Children's Health）呼吸病診治醫師Manisha Newaskar。（視頻截圖）

打了疫苗為何還得新冠？原來是這原因

2024-01-05 21:30

超人氣

更多 >
醫師公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光

醫師公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光
以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」

以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」
「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告

「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告
樂極生悲…無證客六口之家申請庇護獲准 幾天後遭駁回

樂極生悲…無證客六口之家申請庇護獲准 幾天後遭駁回
華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬

華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬