2款心理諮詢App 免費陪你聊一聊

13歲以上使用的Soluna。（取自App Store網站）

在新冠疫情 之後的諸多研究都發現，美國年輕人面臨的心理挑戰愈來愈多。為了增進加州 青年的心理健全（mental wellness），加州醫療服務部（California Department of Health Care Services）依年齡推出25歲以下專用的兩款App ，可以在「需要談一談」的時候，立刻找到可以談的人。

只限加州居民使用的App依照法律規定的年齡分為兩款，12歲以下的可用BrightLife Kids（hellobrightline.com/brightlifekids/），13至25歲的可用Soluna（apps.apple.com/us/app/soluna-a-calhope-program/id6463154935）。

免費下載的App元旦起已經可以使用，除了被動提供的資訊、影片、遊戲與Podcast，還有主動回應的一對一教練（one-on-one coaching support），可以利用App內建的聊天室、語音或影像電話進行諮詢。App也提供同儕線上討論的聊天室與貼文區。

在緊急狀況下，App甚至能做專業諮商並協助求醫，或是轉介給線下的心理諮詢師，從睡眠失調、同儕壓力、校園霸凌、情緒困擾，到情緒、壓力管理都可以問。

App的內容與貼文全都經過專人篩選，不會出現超齡或不當內容。加州法令規定，12歲以下者可由家長、監護人、照護者陪同，因此除了本人之外，相關成人也會一起參與。13歲以上就可以自己決定是否接受諮詢，因此他們用的Soluna就會對其他人完全保密，未經同意不會尋求家長或學校協助。

用戶必須輸入所在區域的郵遞區號與出生年月日以供核對，但身分保密、全程匿名。兩款App的服務提供者為Brightline與Kooth US，醫療服務部要求兩者必須優先提供免費服務，與轉介到社區或緊急救助機構，萬不得以才能提供必須收費的診斷、用藥與療程資訊。