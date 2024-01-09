租客驅逐潮 律師能否協助成關鍵

隨著新冠肺炎疫情期間暫停驅逐令到期，加州驅逐浪潮興起。（美聯社）

CalMatters報導，隨著新冠肺炎疫情時期暫停驅逐令到期，加州 驅逐浪潮興起，遭驅逐的房客是否能聘請律師，恐取決他們居住地。舊金山 替所有面臨驅逐的房客提供律師協助，但在海灣對面的康特拉柯斯塔縣（Contra Costa County）情況卻大不相同。

居住在舊金山日本城無隔間公寓（Studio）三年的拉法葉（Corey Lafayette）日前收到驅逐通知。通知上寫著他有權獲得法律顧問幫助。他很幸運，因舊金山是加州唯一保證房客在驅逐程序中，得以得到律師協助的城市。

在奧克利（Oakley）郊區，威爾斯（Nancy Wiles）面臨驅逐，但她沒有那麼好運。她住在低收入住宅The Oaks Apartments多年，面臨公寓淹水，她被搬離至酒店後開銷增大，與疫情時期工作減少，她開始拖欠房租，9月收到驅逐通知。然威爾斯並未第一時間回覆，故最終法庭判決對她不利，稱她欠房東 近7000元。

事實上，收到驅逐通知後，租戶五天內需以書面形式回應，否則會自動敗訴。答覆後房東可請求舉行聽證會，法院需在三週內安排。

東灣永續經濟聯盟2022年報告稱，威爾斯所住的康特拉科斯塔縣，大多數租客沒有律師代表，驅逐法庭上面臨各種障礙。如租客參加法庭聽證會，通常沒意識到案件會當場裁決，他們可能沒提供相關有力證據，如支付租金證據、房東拒絕接收租金援助計劃資金證據等。

雖然憲法賦予所有刑事被告獲得律師幫助的權利，但不適用於民事案件，根據全國公民律師權利聯盟估計，全國範圍內只有不到5%驅逐案件中的租戶有律師代理，超過80%的房東則有律師協助。租戶倡議者正推動更多城市和縣仿效舊金山。

去年12月，洛市議會要求洛市檢察長起草一項法令，保證替面臨驅逐且收入僅為該地區收入中位數80%或以下租戶提供法律諮詢。洛縣政委員會則於去年7月通過類似措施。

然儘管舊金山替租戶提供法律諮詢，但只有約75%租戶有律師從頭到尾代為處理。一個問題是，目前並沒有足夠經驗豐富，能代表租客權益律師。隨著加州各地暫停驅逐令到期，此現象更加明顯。