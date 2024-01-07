保障行人安全 人行穿越道兩側20呎禁止停車

AB 413法案，禁止人們在行人穿越道兩側20呎範圍內停車。圖為人行道示意圖。（美聯社）

CBS電視台報導，2024年開始，加州 一些新生效交通相關法案，駕駛和行人將可看到道路發生變化。

AB 413法案，禁止人們在行人穿越道兩側20呎範圍內停車，機動車（Motorized scooters）和自行車仍可停放在行人穿越道附近。

加州公路巡警局（CHP）官員巴克利（Andrew Barclay）表示，該法目的是提高行人能見度，提高行人看到車輛靠近的能見度。他說，「城市中若我們觀察涉及行人的碰撞事故，會發現這些事故經常發生在人行穿越道上，因此有這樣的空間，讓人們能看到行人、看到車輛，行走過程中更安全。」

另外三項旨在打擊觸媒轉換器竊盜行為的法律，也於1月1日起生效。「從消費者較度來看，這是一大問題」巴克萊說。

SB 55號法案，除非轉化器有車輛識別號（vehicle identification number，VIN），否則禁止汽車經銷方銷售配備觸媒轉換器的車輛。AB 641法案，擁有從車輛上切割下來，九個或更多觸媒轉換器的個人將屬輕罪。AB 1519法案，將刪除或更改觸媒轉換器上的VIN定為輕罪。

巴克萊表示，雖然這些法律可能實際上不能防止竊盜，但將幫助負責調查這些罪犯的執法機構。

另外一個AB 645號法案，則替聖荷西、奧克蘭 、舊金山、長堤 、洛杉磯和格蘭岱制定一項為期五年的試點計畫，在這些城市某些道路上安裝自動測速照相機，科技執法將自動對違規車輛開罰。

巴克利說，測速照相機不會在1月1日才出現。「安裝這些攝影機的機構需通知公眾，包括攝影機安裝在何處與何時安裝等。1月1日只是允許各縣市開始調查該計畫的第一天。」