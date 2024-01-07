我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

復旦「流浪留美博士」被爆每周到賭城 輸到破產

波音737 Max空中驚魂 亞裔乘客發告別短訊「我不想死」

保障行人安全 人行穿越道兩側20呎禁止停車

編譯陳盈霖／綜合報導
AB 413法案，禁止人們在行人穿越道兩側20呎範圍內停車。圖為人行道示意圖。（美聯社）
AB 413法案，禁止人們在行人穿越道兩側20呎範圍內停車。圖為人行道示意圖。（美聯社）

CBS電視台報導，2024年開始，加州一些新生效交通相關法案，駕駛和行人將可看到道路發生變化。

AB 413法案，禁止人們在行人穿越道兩側20呎範圍內停車，機動車（Motorized scooters）和自行車仍可停放在行人穿越道附近。

加州公路巡警局（CHP）官員巴克利（Andrew Barclay）表示，該法目的是提高行人能見度，提高行人看到車輛靠近的能見度。他說，「城市中若我們觀察涉及行人的碰撞事故，會發現這些事故經常發生在人行穿越道上，因此有這樣的空間，讓人們能看到行人、看到車輛，行走過程中更安全。」

另外三項旨在打擊觸媒轉換器竊盜行為的法律，也於1月1日起生效。「從消費者較度來看，這是一大問題」巴克萊說。

SB 55號法案，除非轉化器有車輛識別號（vehicle identification number，VIN），否則禁止汽車經銷方銷售配備觸媒轉換器的車輛。AB 641法案，擁有從車輛上切割下來，九個或更多觸媒轉換器的個人將屬輕罪。AB 1519法案，將刪除或更改觸媒轉換器上的VIN定為輕罪。

巴克萊表示，雖然這些法律可能實際上不能防止竊盜，但將幫助負責調查這些罪犯的執法機構。

另外一個AB 645號法案，則替聖荷西、奧克蘭、舊金山、長堤、洛杉磯和格蘭岱制定一項為期五年的試點計畫，在這些城市某些道路上安裝自動測速照相機，科技執法將自動對違規車輛開罰。

巴克利說，測速照相機不會在1月1日才出現。「安裝這些攝影機的機構需通知公眾，包括攝影機安裝在何處與何時安裝等。1月1日只是允許各縣市開始調查該計畫的第一天。」

加州 奧克蘭 長堤

上一則

趕快學起來…廚房4個小祕方 讓您居家生活更便利

下一則

自駕計程車違規 加州眾議員丁右立倡立法開罰

延伸閱讀

美股開年首周出師不利 能否逢凶化吉將由財報季來消解

美股開年首周出師不利 能否逢凶化吉將由財報季來消解
喬州議會將重審體育博彩、反猶太罪法案

喬州議會將重審體育博彩、反猶太罪法案
AI助攻 微軟市值逼近蘋果

AI助攻 微軟市值逼近蘋果
科技「七巨頭」2024股價轉跌 公司債買氣卻大熱門

科技「七巨頭」2024股價轉跌 公司債買氣卻大熱門
蘋果遭降評 蘋概股緊張

蘋果遭降評 蘋概股緊張
蘋果遭巴克萊調降評等 供應商股價跌成一片

蘋果遭巴克萊調降評等 供應商股價跌成一片

熱門新聞

一些華人盜竊技術手段走「智慧型」路線，專門鎖定高價電器或3C產品，通過偽造商品條形碼，讓高價單品秒變變低價。圖為價格標籤示意圖（記者張宏╱攝影）

華人「智慧型」犯罪 高價商品低價買 玄機是...

2024-01-02 21:49
上百名暴徒洗劫洛縣康普頓市Ruben’s麵包和墨西哥食品店。（KTLA 5）

洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?

2024-01-05 15:50
近千名青少年在托倫斯市引起了一場大規模動亂，來自南加的11個不同警局紛紛派出警力到現場支援。（取自社群X）

近千青年南加商場暴動 11警局馳援

2023-12-31 16:30
新年前夕，聖蓋博鬧市區發生一起「詭異」車禍。（讀者提供）

南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍

2024-01-03 18:40
遭兒子殺害的楊路（左）與王瑟。（取材自GoFundMe）

華人逆子殺母弒父、重傷妹妹 還報警撒謊有人闖入

2023-12-31 22:30
沙加緬度市以勸導取代開罰，鼓勵民眾不要將廚餘當垃圾。（取自KCRA電視台畫面）

廚餘當垃圾丟 今年恐被罰款

2024-01-03 01:18

超人氣

更多 >
被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了
在好市多買金條划算嗎？一文報你知

在好市多買金條划算嗎？一文報你知
「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…

「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…
2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人

2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人
飛機窗戶半空飛走 阿拉斯加航空停飛波音737-9機隊

飛機窗戶半空飛走 阿拉斯加航空停飛波音737-9機隊