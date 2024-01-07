自駕計程車違規 加州眾議員丁右立倡立法開罰

加州眾議員丁右立（講話者）正計畫研擬法案，對無人駕駛計程車有更多監管。（取自丁右立IG）

華裔加州 眾議員丁右立（Phil Ting）希望2024年對自動駕駛計程車（robotaxi，又稱自駕計程車）產業進行更嚴格審查，他並準備研擬進一步規範無人駕駛車相關立法，在無人駕駛計程車超速或發生其他違規行為時對它們開罰，與人類駕駛有相同對待。

舊金山 標準報報導，在通用汽車（General Motors）的自駕車 服務公司Cruise歷經災難性的一年後，代表舊金山和聖瑪刁（San Mateo）縣的丁右立積極籌備相關立法事宜。

過去幾個月，無人駕駛計程車在舊金山擴展版圖，導致當地出現各類問題時，丁右立一直考慮修改現有法律。身為日落鄰里（Sunset neighborhood）居民，他對無人駕駛車輛相當熟悉。這些公司在那裡測試無人駕駛汽車，他也搭乘過Cruise，並在加州汽車管理局（DMV）吊銷Cruise許可證時，在X發文，認為他的搭乘經驗是「安全／謹慎」。

他在接受標準報採訪時表示，「顯然，當它們開始成為我們城市問題時，許多城市官員聯繫我，希望我辦公室能更積極點，因他們在與公用事業委員會溝通方面遇到困難，與DMV溝通面臨挑戰。」

目前有爭議的部分是，加州無人駕駛計程車不能因超速或出現如魯莽駕駛等許多違規行為被開罰單，因沒有人類駕駛在場。

根據舊金山市交通局（San Francisco Municipal Transportation），現行加州法沒有針對此類違規行為的處罰機制，也沒有相關法令得以禁止自動駕駛汽車在公共道路上使用。

丁右立說，他正諮詢當地立法者和具有自動駕駛汽車經驗的利益相關者，盼能改變目前車輛法規，以便更好的監管自動駕駛車輛違規行為。亞利桑納（Arizona）和德州（Texas）已有類似立法，他還希望要求公司向當地官員提供更多數據。其他一些細節也需考量，如警察如何執法、公司資料如何提供給監管機構和其他關鍵機構等。

丁右立表示，他尚未與Cruise和Waymo就未來立法進行討論，但已與兩家公司進行核實，了解他們自獲准在舊金山擴展服務以來的表現。「每當你在一個全新領域進行某事，或準備立法時，都會有很多細節需考慮。」