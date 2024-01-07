趕快學起來…廚房4個小祕方 讓您居家生活更便利

開過食物用燕尾夾夾在冰箱網架上。（取自The Internet Secrets網站）

經常使用廚房的人，多少都會有收納的問題，就算是用微波爐簡單熱菜，也可能碰上空間不夠或是髒汙需要清理的情況，以下是四個廚房實用的生活小祕方。

乾貨收藏法

開過的乾貨、零食，或是冷凍蔬菜，該如何冷藏？一般人可能會疊在一起，但是事後尋找起來就很麻煩，因此好建議是用燕尾夾夾在冰箱網架上，不但可以達到密封的效果，還能方便找尋。本身沒有包裝的，也可以用拉鍊袋收納。

微波爐同時熱兩個菜。（取自Emeka Ofili個人網站）

微波爐極大法

碰到極度飢餓，或是家人快到家了，但是要熱的菜還有一堆，這時該怎麼辦？答案是採用堆疊法。當然前提是微波爐要夠大，然後在轉盤上放一道菜，另一道以夠穩耐熱器具墊高，這樣就能同時熱兩個菜。

碗盤盛水再微波，壁面會更容易清潔。（取自YouTube CNET頻道）

簡單清理法

微波爐用久了，內部難免會有潑灑出來的湯汁，乾掉以後再清理頗為麻煩，最簡單的方法是直接拿個碗盤盛水進去微波，使汙垢軟化容易清潔。如果家裡有醋或小蘇打粉就更好，加水後水再微波，汙垢會更容易清潔。

木頭湯匙擱在鍋上，水滾了也不會外溢。（取自TikTok @amidstthechaos帳號）

湯不外溢法

煮個麵解決一頓，可能是很多人的共同經驗。但是煮麵的水滾了，很容易弄髒爐面，這時拿個夠長的木頭湯匙擱在鍋上，就算水滾了也不會溢出來。原理是木頭的導熱慢，滾燙的水泡一碰到木匙就會瞬間降溫導致破裂，因此滾水的泡沫也不會持續升高、溢出了。