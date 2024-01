皆有尊嚴法上路 官方不再使用癮君子、智障等字眼

紐森 州長去年簽署的兩項法案在元旦生效,把許多跟智力發展不足(mentally retarded)和癮君子(addict)相關的詞彙從官方用詞上刪除,這代表社會在對待「失能」(disability)病症方面的進步。

眾議會提出的AB 248法案又稱為「皆有尊嚴法案」(Dignity for All Act),法案中說到應該把過去官方也用的一些有辱人之嫌的詞語刪除,譬如不可再說智障人(retarded person)、智障兒(retarded children)、遲滯(retardation),連「殘障」(handicap)那個詞也不可再用,而要改用「失能」這個詞代替,現有法規中「犯規」的詞語,各單位必須開始依這條新法修改。

那麼應該怎麼稱呼身心方面功能有差異的人呢?符合新法的詞語是「失能的人」(individuals with disabilities)、智力或發展方面失能的人(individuals with intellectual or developmental disabilities)等等。

過去兩個世紀,用詞方面有許多演進,譬如智力遲滯(mentally retarded)這個詞,原本是1800年代中期醫療界取的名稱,當時是就智力研究的進展出現的新詞,隨著時光逐漸演變成為用來侮辱人的詞。更早期的粗劣用詞,譬如白癡(idiot)、瘸腿(crippled)等,早已從官方詞彙中刪除。

另外,又稱為「加州 普遍管制物質法案」(California Uniform Controlled Substances Act)的AB 1130,規定不可再把吸毒、酗酒、服用處方止痛藥之類物質成癮的人稱為癮君子(addict),而要稱他們為「患有藥物濫用障礙的人」(a person with substance use disorder)。

所以,今後在談話中要注意別再用retarded、handicapped,要改用disability。別再用addicts,而要改稱為people with substance use disorder。