皆有尊嚴法上路 官方不再使用癮君子、智障等字眼

紐森 州長去年簽署的兩項法案在元旦生效，把許多跟智力發展不足(mentally retarded)和癮君子(addict)相關的詞彙從官方用詞上刪除，這代表社會在對待「失能」(disability)病症方面的進步。

眾議會提出的AB 248法案又稱為「皆有尊嚴法案」(Dignity for All Act)，法案中說到應該把過去官方也用的一些有辱人之嫌的詞語刪除，譬如不可再說智障人(retarded person)、智障兒(retarded children)、遲滯(retardation)，連「殘障」(handicap)那個詞也不可再用，而要改用「失能」這個詞代替，現有法規中「犯規」的詞語，各單位必須開始依這條新法修改。

那麼應該怎麼稱呼身心方面功能有差異的人呢？符合新法的詞語是「失能的人」(individuals with disabilities)、智力或發展方面失能的人(individuals with intellectual or developmental disabilities)等等。

過去兩個世紀，用詞方面有許多演進，譬如智力遲滯(mentally retarded)這個詞，原本是1800年代中期醫療界取的名稱，當時是就智力研究的進展出現的新詞，隨著時光逐漸演變成為用來侮辱人的詞。更早期的粗劣用詞，譬如白癡(idiot)、瘸腿(crippled)等，早已從官方詞彙中刪除。

另外，又稱為「加州 普遍管制物質法案」(California Uniform Controlled Substances Act)的AB 1130，規定不可再把吸毒、酗酒、服用處方止痛藥之類物質成癮的人稱為癮君子(addict)，而要稱他們為「患有藥物濫用障礙的人」(a person with substance use disorder)。

所以，今後在談話中要注意別再用retarded、handicapped，要改用disability。別再用addicts，而要改稱為people with substance use disorder。