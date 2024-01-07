我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

復旦「流浪留美博士」被爆每周到賭城 輸到破產

波音737 Max空中驚魂 亞裔乘客發告別短訊「我不想死」

販賣兒童人口 加州改列嚴重犯罪

編譯陳盈霖／綜合報導
將以商業行為為目的的販賣未成年人口列為「嚴重犯罪」（serious felony）的一項加州法律於2024年元旦生效。（美聯社）
將以商業行為為目的的販賣未成年人口列為「嚴重犯罪」（serious felony）的一項加州法律於2024年元旦生效。（美聯社）

Calmatters報導，經過多年努力，以商業行為為目的販賣未成年人口行為將被列為「嚴重犯罪」（serious felony），在2024年元旦生效。

根據現行法，以商業性行為為目的販賣未成年人的行為，可被判處最高12年監禁。若犯罪涉及對受害者或他人的武力、詐欺、欺騙、威脅、暴力等，則判處15年至無期徒刑。若該人被叛在販運受害者時，對受害者造成嚴重身體傷害，法官可判處最高十年監禁。

而在新法律下，被判犯有商業性兒童販賣罪者，將面臨更長監禁和可能的無期徒刑。

兩黨立法者此前曾多次嘗試，將這類犯罪者定為重罪。在2007、2009、2011、2013、2017年，立法人員還在2021年三度嘗試，將這類犯罪定為重罪，但均以失敗告終。

去年7月，貝克斯菲（Bakersfield）選區共和黨籍加州參議員格羅夫（Shannon Grove）重新提交該法。然該法在參議會委員會（Assembly Committee）失敗後引發輿論聲浪，社群媒體一陣辯論。一名最初投票反對該法的民主黨籍議員稱「收到死亡威脅」。支持該法的共和黨人則指責反對該法者支持戀童癖。

加州州長紐森（Gavin Newsom）對委員會投票表示失望。民主黨籍眾議會議長瑞瓦斯（Robert Rivas）也表示，他「非常致力於」推動該法案進展。

短短兩天內，該法被送回參議會公共安全委員會（Assembly Public Safety Committee）進行複審，最終獲得通過。紐森在聲明中表示，人口販賣是一種病態的犯罪行為。他於2023年9月簽署該法後，加州將進一步保護兒童。

委員會中最初反對該法者表示，該法主要針對低階人口販賣者，他們本身可能就是人口販賣的受害者。他們還認為，研究表明較長的刑期對威懾犯罪的作用微乎其微，且最嚴厲的懲罰，將不成比例的施加於有色人種。

加州 紐森 投票

上一則

高啓正追思會備極哀榮 棺木覆蓋校旗黨旗國旗

下一則

橙縣和聖地牙哥僑界 百人新年團拜

延伸閱讀

集訓6個月 加州公路巡警迎95名生力軍

集訓6個月 加州公路巡警迎95名生力軍
加州撥1.5億 助校園心理健全計畫

加州撥1.5億 助校園心理健全計畫
加州公園開發再撥4190萬 洛縣等地中選

加州公園開發再撥4190萬 洛縣等地中選
加州警打擊販毒 舊金山查獲40多磅芬太尼

加州警打擊販毒 舊金山查獲40多磅芬太尼
加州長紐森宣布啟用鴉片防治網站

加州長紐森宣布啟用鴉片防治網站
加州消防機隊 添7架C-130滅火飛機

加州消防機隊 添7架C-130滅火飛機

熱門新聞

一些華人盜竊技術手段走「智慧型」路線，專門鎖定高價電器或3C產品，通過偽造商品條形碼，讓高價單品秒變變低價。圖為價格標籤示意圖（記者張宏╱攝影）

華人「智慧型」犯罪 高價商品低價買 玄機是...

2024-01-02 21:49
上百名暴徒洗劫洛縣康普頓市Ruben’s麵包和墨西哥食品店。（KTLA 5）

洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?

2024-01-05 15:50
近千名青少年在托倫斯市引起了一場大規模動亂，來自南加的11個不同警局紛紛派出警力到現場支援。（取自社群X）

近千青年南加商場暴動 11警局馳援

2023-12-31 16:30
新年前夕，聖蓋博鬧市區發生一起「詭異」車禍。（讀者提供）

南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍

2024-01-03 18:40
遭兒子殺害的楊路（左）與王瑟。（取材自GoFundMe）

華人逆子殺母弒父、重傷妹妹 還報警撒謊有人闖入

2023-12-31 22:30
沙加緬度市以勸導取代開罰，鼓勵民眾不要將廚餘當垃圾。（取自KCRA電視台畫面）

廚餘當垃圾丟 今年恐被罰款

2024-01-03 01:18

超人氣

更多 >
被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了
在好市多買金條划算嗎？一文報你知

在好市多買金條划算嗎？一文報你知
「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…

「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…
2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人

2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人
飛機窗戶半空飛走 阿拉斯加航空停飛波音737-9機隊

飛機窗戶半空飛走 阿拉斯加航空停飛波音737-9機隊