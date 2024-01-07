販賣兒童人口 加州改列嚴重犯罪

將以商業行為為目的的販賣未成年人口列為「嚴重犯罪」（serious felony）的一項加州法律於2024年元旦生效。（美聯社）

Calmatters報導，經過多年努力，以商業行為為目的販賣未成年人口行為將被列為「嚴重犯罪」（serious felony），在2024年元旦生效。

根據現行法，以商業性行為為目的販賣未成年人的行為，可被判處最高12年監禁。若犯罪涉及對受害者或他人的武力、詐欺、欺騙、威脅、暴力等，則判處15年至無期徒刑。若該人被叛在販運受害者時，對受害者造成嚴重身體傷害，法官可判處最高十年監禁。

而在新法律下，被判犯有商業性兒童販賣罪者，將面臨更長監禁和可能的無期徒刑。

兩黨立法者此前曾多次嘗試，將這類犯罪者定為重罪。在2007、2009、2011、2013、2017年，立法人員還在2021年三度嘗試，將這類犯罪定為重罪，但均以失敗告終。

去年7月，貝克斯菲（Bakersfield）選區共和黨籍加州 參議員格羅夫（Shannon Grove）重新提交該法。然該法在參議會委員會（Assembly Committee）失敗後引發輿論聲浪，社群媒體一陣辯論。一名最初投票 反對該法的民主黨籍議員稱「收到死亡威脅」。支持該法的共和黨人則指責反對該法者支持戀童癖。

加州州長紐森 （Gavin Newsom）對委員會投票表示失望。民主黨籍眾議會議長瑞瓦斯（Robert Rivas）也表示，他「非常致力於」推動該法案進展。

短短兩天內，該法被送回參議會公共安全委員會（Assembly Public Safety Committee）進行複審，最終獲得通過。紐森在聲明中表示，人口販賣是一種病態的犯罪行為。他於2023年9月簽署該法後，加州將進一步保護兒童。

委員會中最初反對該法者表示，該法主要針對低階人口販賣者，他們本身可能就是人口販賣的受害者。他們還認為，研究表明較長的刑期對威懾犯罪的作用微乎其微，且最嚴厲的懲罰，將不成比例的施加於有色人種。