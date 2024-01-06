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回收兌現 今年納入玻璃酒瓶

編譯胡立宗╱綜合報導
Costco的食品玻璃罐不在回收新規的範圍內。（取自Costco臉書帳號）
Costco的食品玻璃罐不在回收新規的範圍內。（取自Costco臉書帳號）

加州2023年修正了1986年的瓶罐法案（Bottle Bill），2024年1月1日起，酒類與果菜汁的玻璃瓶納入「加州兌現計畫」（California Redemption Value），初估增加2億2300只玻璃瓶可以退瓶領押金。主要影響包括，維持回收中心的正常營運、增加回收量，以及藉以引進更先進的QR code系統。

原先已經可以回收的百分之百純果汁（46盎司以下），與百分之百蔬菜汁（16盎司以下）的玻璃瓶不受影響，但「飲料容器回收計畫」（Beverage Container Recycling Program）目前仍未擴及可重複利用的玻璃容器、食物與非飲料的容器，嬰兒配方奶粉、醫療食物與牛奶的容器。

新增可回收的瓶罐項目，直接受惠的是越來越難度日的回收中心。加州十年前還有2400多個回收場，但現今只剩下1259處，主因是4875家零售店也可以空瓶換現金。納入了回收難度更高的玻璃瓶後，回收市場的價格可望趨穩，大型回收場的進貨量也可望穩定，特別是鄉間地區的也能維持營運。

另一個議題則是，目前70%的回收量看似很多，但事實上卻是逐年下滑後的結果。加州自1988年起回收的飲瓶罐為4910億個。2018年回收數量還占使用量的76%，但到了2022年，回收數量只占產出量的70%，這意味著，在加州賣出的278億個飲料瓶罐，只有195億個完成回收。

新增項目後，資源回收的CalRecycle預估每年回收量可增加11億個。同時，24盎司以下的鋁罐、玻璃或塑膠瓶回收價為每個5分，24盎司以上的每個10分；但新增的瓶罐最高可拿回25分的押金，這也將增加民眾回收的意願。

最後則是回收瓶罐的標示。在1986年開始加州兌現計畫時，沒有人想到未來的回收物資會增加那麼多品項，既有的標示方式已經無法容納暴增的訊息量了，最可能的解決方式是引進QR code。雖然2024年以前封裝的酒瓶不必貼回收標章，但2025年7月1日後，果汁、葡萄酒、蒸餾酒的瓶子都需要標示，意味著換用QR code的必要性更大，因此CalRecycle也將開始研議。

加州目前編列給回收計畫的經費為每年2億8500萬元。400萬元用於鼓勵使用回收玻璃製造新瓶，400萬元用於餐廳與零售店的玻璃瓶回收箱先導計畫，100萬元用於鼓勵處理場的設備更新。

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