滑雪機會來了 太浩湖10大勝地迎客

今年太浩滑雪的關鍵詞是：預先計畫，出發前記得查看天氣預報和路況，圖為太浩湖雪場。（美聯社）

根據「舊金山紀事報」（SF Chronicle）報導，原本今年預期雪量不足，但隨著風暴來臨，山區開始降雪，太浩湖（Lake Tahoe）地區的度假村正在為另一個滑雪季做準備，想要滑雪的民眾可以期待。

今年太浩滑雪的關鍵詞是：預先計畫。出發前查看天氣預報和路況，提前在網上預訂纜車票和停車位（現在一些度假村要求預訂），並了解交通和積雪情形。

以下是太浩湖周邊民眾喜歡的10個已開放主要滑雪勝地的綜合指南，以及每個勝地今年的新動向。

太浩湖帕利薩德（Palisades Tahoe）滑雪場，位於加州 奧林匹克谷（Olympic Valley, CA）：在所有冬季周末和節假日實施新的強制性停車預訂系統。國際雪聯滑雪世界杯巡回賽（FIS Ski World Cup Tour）將於 2024 年 2 月 23至25 日舉行。

Sugar Bowl滑雪場，位於加州Norden：是加州最早的滑雪場之一，擁有老式纜車和雪地酒店；允許進行上坡滑雪旅行，但必須持有上坡滑雪通行證、滑雪用具。

Boreal滑雪場，位於加州Soda Springs：周三至周日，滑雪場營業直到晚上 8 點，滑雪場面積較小（僅 380 英畝），專業地形也較少，但如果喜歡跳躍和滑軌，這裏的地形公園是最好的。Boreal 每月一次在選定的周五出售價值 25 美元的日票。

Homewood滑雪場，位於加州Homewood：這裡的地形主要是低角度的峽谷和有趣、易於駕馭的雪道，從Madden纜車頂端可俯瞰太浩湖。老式的Ellis三人纜車最近更新了電機，速度比以前更快了。

Northstar滑雪場，位於加州楚魯克（Truckee, CA）：占地 3000 英畝，適合各種類型的滑雪者和滑雪者。今年Vail Resorts度假村可以使用更新的 My Epic應用程序，將手機作為纜車票或通行證使用。

Heavenly滑雪場，位於加州南太浩湖（South Lake Tahoe, CA）：占地 5000 英畝，是該地區較大的度假村之一，擁有適合從初學者到專家的各種地形。會舉辦半山派對和基地村酒吧現場音樂會， 2024 年 3 月 1 日至 3 日舉行Air and Après比賽，觀看專業自由式滑雪和單板滑雪運動員在世界盃賽道底部進行 45呎的跳躍。

Kirkwood滑雪場，位於加州Kirkwood：山頂海拔高度為 9800呎，暴風雪往往會給這座山帶來比太浩其他滑雪區更多的雪粉。新擴建的Timber Creek基地區域在其指定區域內設有溝壑、跳躍和學習坡道，適合初學者和青少年。今年可用手機Epic程序作為門票。

Sierra-at-Tahoe滑雪場，位於加州南太浩湖：占地 2000 英畝，有14條纜車，位於50號公路旁，距離南太浩湖12哩，距離北加灣區 約三小時車程，因此比其他度假勝地更快捷。West Bowl和Huckleberry Mountain等專家專用區往往擁有最好的積雪。

Diamond Peak滑雪場，位於內華達州 Incline Village：孩子們可以在這裡以低廉的價格學習滑雪。滑雪場從2024年1月開始提供上坡滑雪旅遊服務，但需要持有有效的上坡通行證。乘坐山頂的Crystal Ridge纜車可以看到太浩湖最壯麗的景色之一。

Mt. Rose滑雪場，位於內華達州雷諾（Reno, NV）: 占地面積 1200 英畝，擁有各種地形和六條吊椅索道。這裡的基底海拔高度為 8260 呎（太浩湖的最高海拔），因此經常能保證下到冷雪。今年，所有人在周五下午的日票都可以享受折扣價。