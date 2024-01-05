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加州5大碳排設施 3家位於灣區煉油廠

編譯組╱綜合報導
加州五大碳排放者中有三家位於灣區。圖為列治文的Chevron煉油廠。(美聯社)
加州五大碳排放者中有三家位於灣區。圖為列治文的Chevron煉油廠。(美聯社)

據「紀事報」（Chronicle）報導，聯邦數據顯示，加州從發電廠、煉油廠到化工廠，這些最大溫室氣體汙染企業的排放量去年比前一年略有減少。但環保人士表示，這一減少仍無法顯著緩和氣候變化問題。

根據聯邦環境保護署（Environmental Protection Agency） 2022 年關於大型汙染設施的數據，加州五大碳排放者中有三家位於灣區，均位於東灣，分別為列治文市的Chevron Refinery煉油廠、班尼西亞（Benicia）的Valero  Refinery煉油廠和瑪蒂尼茲(Martinez) 煉油公司。除此之外南加州也有兩家煉油廠。它們在將原油轉化為汽油

、噴氣燃料和其他高需求石油產品的過程中，會產生大量溫室氣體排放。

數據顯示，在加州的 367 個大型固定場所中，這些煉油廠去年共報告了 9300 萬公噸的碳汙染，比 2021 年下降了約 1%。汽車和卡車仍然是最大的碳排放源。

全球排放的溫室氣體，特別是二氧化碳、甲烷和氧化亞氮，導致大氣層在後工業時代升溫約2華氏度。科學家們說，高溫導致了一系列問題，從幹旱和野火增加，到海平面上升和極端天氣增多。有記錄以來地球最熱的10個年份都發生在 2010 年之後。2024年有望成為最熱的一年。

加州監管機構制定了一些最雄心勃勃的政策，限制大型汙染設施排放溫室氣體，包括強制排放者購買汙染許可證的總量限額與交易計畫（cap-and-trade），以及要求電力公司生產越來越多的清潔能源。

環保署的數據顯示，在過去十年中，加州大型汙染企業的碳排放量下降了近 20%。不過，許多人表示，鑒於當前的氣候挑戰，工業界仍有太多的回旋餘地，更嚴格的監管是必要的。加州有一個廣泛的目標，即到 2045 年實現凈碳零排放。

環保廳的數據顯示，2022 年，加州的煉油廠累計排放了 2200 萬噸碳汙染。煉油廠是僅次於發電廠的第二大汙染設施，發電廠去年的排放量為 3500 萬噸，化工行業的排放量為 1000 萬噸。

環保署關於大型汙染場所的數據，一般包括每年至少排放 2.5 萬噸二氧化碳和等量溫室氣體的設施，大約相當於 136 節火車車廂燃燒煤炭的排放量。

加州 石油 灣區

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