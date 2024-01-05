年收百萬加州人 所得稅提高至14.4%

加州在稅收上，對於富人不友善。圖為州長紐森。（取自州長辦公室）

稅務與經濟政策研究中心（Institute of Taxation and Economic Policy）指出，收入高低也影響加州 人的稅負比。2024年的所得稅最高稅率提高至14.4%，乍聽之下很驚人，不過這只是針對固定年收超過100萬元的富豪。

收入最少的20%，也就是年收少於2萬3200元，所得稅率為10.5%；年收3萬9100元至6萬2300元的中等收入者，所得稅率為8.9%。

加州與德州 經常成為美國國內的比較對象，稅制當然也不例外。整體來說，加州的所得稅率雖高，但主要針對年收超過100萬元的富豪，中低收的稅負還低於德州；德州雖然買房門檻低，但是產業稅卻是全美第五高的1.74%，遠高於加州的實質稅率0.75%。

德州沒有所得稅，因此以州與地方稅的負擔當作比較基準。德州收入最少的20%，也就是年收低於2萬900元，稅負占收入的13%；年收3萬5800元至5萬6000元的中等收入者，稅負比為9.7%。兩者皆高於加州。

但是對於高收入者，加州就非常不友善了，年收超過71萬4400元的高收入者，包含所得稅在內的總稅負占所得的12.4%；德州年收超過61萬79000元的高收入者，稅負比只有3.1%。

另外，還有加州最為富人所詬病的超高資本利得稅，投資 賺來的每一塊錢都要付13.3%給加州政府，加上聯邦的23.8%稅率，難怪富比世（Forbes）說，在加州想靠投資賺錢，成本應該是全球最高的了。因此，預期會有大筆資本利得時，很多富人會暫時遷出加州，繳完稅再搬回來。

不過在比較完了基本稅負之後，其他零零星星的各種稅收，恐怕才是影響居民生活的最大原因：加州的銷售稅高於德州；加州燃料稅每加侖53.9分，德州20分；菸草稅也是加州高。難怪遷出加州的人都要說，加州真貴。