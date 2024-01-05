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加州仰賴高收入者、科技業 稅收從超徵到短收

編譯胡立宗／綜合報導
加州歲收大起大落，起因於稅基不穩。（美聯社）
加州歲收大起大落，起因於稅基不穩。（美聯社）

加州2022-2023財年歲收超徵975億元，2023-24財年卻短收310億元，幅度之大只有極度仰賴能源業的阿拉斯加與北達科他兩州可以比擬。加州歲收不穩的原因，政論雜誌「Politico」分析，應與極度仰賴高收入者與科技產業有關。

Politico指出，就算是其他和加州一樣採取累進稅率的州，也沒有出現如此大幅度的漲跌，加州的問題究竟何在？原因恐怕就在，加州五分之一的產值（GDP）來自科技業，所得稅幾乎都來自百分之一的超高收入者。

稅基不穩一部分的原因來自行之有年的Proposition 13，為產業稅設定上限，導致加州收不到增值稅。但過度仰賴高收入者與巨額投資的結果就是，一旦景氣變差，或是像新冠期間的富人出走與投資大減，加州稅收自然大減。

這次的大幅波動不乏外部因素的干擾。新冠疫情期間，科技業突飛猛進，股票收益與IPO所得大增，幫助2022-2023財年的超收；但是疫情過去後，科技業頓失動力，加上聯準會（Fed）轉向升息導致股市急凍，這也是2023-2024財年的歲收大減的主因。

歲收不穩，影響的就是長期政策的兌現，不論是住房、社福與乾淨能源都會受到影響。但是稅制改革又受到多重干擾，不論是民間團體或是州長紐森與民主黨居絕對多數的議會，都難以撼動加州的既有稅制，至少幾年之內不可能出現大幅更動，因此倡議團體TechEquity Collaborative的創辦人兼執行長Catherine Bracy說，加州歲收的暴增暴減由來已久，未來還是會發生。

加州 疫情 投資

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