加州公園開發再撥4190萬 洛縣等地中選

計畫中提供4190萬元給加州未取得充分服務的社區，開發社區公共遊樂休閒場所。（州長辦公室提供）

加州 州長紐森 日前宣布第四輪加州公園開發計畫 (Round Four of Statewide Park Program)，計畫中提供4190萬元給加州未取得充分服務的社區，開發社區公共遊樂休閒場所。

這是加州開發公園與重振社區基金 (the Statewide Park Development and Community Revitalization Grant Program) 第四輪撥款開發社區公園計畫，截至目前為止，該基金已撥出約12億元，服務加州各地社區。

紐森表示，加州人都應該有機會享用當地優美的自然風光，州府能擴充服務，讓各社會階層有機會享用自然，他感到萬分欣慰。州府官員指出，當局利用此公園綠地開發計畫，服務加州各地民眾與兒童。

取得此一輪公園開發服務基金的幸運者包括：

佛萊斯諾縣 (Fresno County)：州府將撥款404萬9992元給佛萊斯諾縣黎德里市 (Reedley) 的卡瑪丘公園 (Camacho Park)開發公園走道、野餐區、公共藝術、棒球場、壘球場、公園照明設備等。

寇恩縣 (Kern County)

州府撥款738萬4000元給寇恩縣波多馬克公園 (Potomac Park) 開發有燈光照明的英式足球 場、有遮蔭的戲水池、狗公園、有照明設備的棒球場、加設停車場的照明設備、改善公共廁所、整建公園野餐區、現有籃球場加設照明設備。

洛杉磯縣

州府提供963萬3060元給霍桑市的洛杉磯社區土地信託與戴維斯公園 (Zela Davis Park) 進行整建工程，除了增設一個有遮蓋的新遊樂場外，另加強公園照明設備，有遮蓋的社區野餐區等。

此外州府提供580萬元興建一個全新的傑弗遜公園 (Jefferson Park) ，內設有遮蓋的社區遊樂場、有遮蓋的野餐區、運動場、溜冰區、公共藝術區等。

州府亦提供737萬2213元給派拉蒙市 (Paramont City) 派拉蒙公園社區中心擴建其耆老服務中心，整建耆老活動活動場所，整建健身房、休閒中心、會議中心等。

沙加緬度縣

州府提供850萬元開發沙加緬度縣的Jack N. Sheldon 公園與佛洛林溪健行道，除了收購8.77畝的空曠地外，亦將於這塊林地開發飛盤高爾夫球場 (disc golf course) 、籃球場、烤肉區、植物園、六個有照明設備的網球場、足球場等。