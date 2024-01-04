州農房屋保險 3月15日起漲兩成

State Farm保險公司預計3月15日起漲價，客戶保費平均會上漲20%。（取自State Farm官網）

加州保險 廳(California Department of Insurance)宣布，核准加州最大房屋保險業者State Farm調升保費 的申請。新費率從3月15日起生效，預期屆時State Farm保險公司的客戶保費平均會上漲20%。

去年5月起State Farm保險不再給加州的新客戶賣保險計畫。公司指出是因為野火風險太高，重建房屋的成本太貴，以及取得「再保險」(reinsurance)的困難度太高。保險公司為了分擔風險，會向其他的保險公司買保險，這叫再保險。這項調高費率的措施，只限於加州的顧客。

State Farm的顧客佔加州屋主的8.7%，位居第一。第二名是Farmers Insurance Group，它去年也減少給新客戶擔保。消費者權益組織「保單持有人聯盟」(United Policyholders)執行總監巴赫(Amy Bach)指出，20%的調漲是平均漲幅。有些屋主的漲幅不會到20%，但有些可能比20%多很多，消費者應該開始貨問三家比價，設法節省保費。

因為已有許多家保險公司不再保加州的房屋，還有一些不願給新屋主投保，目前加州有3%的房屋是用政府設置的「公平計畫」(FAIR Plan)來投保。有房貸的房屋，貸款公司一定會強制屋主買保險，因此公平計畫的保費無論多貴，屋主也只能接受。

為了給保險公司加壓，保險廳長萊拉(Ricardo Lara)已提出保險改革案，該案中強制保險公司在高風險地區，一定至少要給85%的房屋投保。保險業者指出，這項構想難以執行。保險公司至少有幾十家，規定加起來要保到85%，每家公司的比例是多少由誰規定？如果沒保到85%，責任由誰負擔？有些保險公司指出，規定出每家公司該保多少客戶，才是實際比較可行的方式。