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加州警打擊販毒 舊金山查獲40多磅芬太尼

編譯組╱綜合報導
圖為警方在舊金山查獲的芬太尼毒品。(本報檔案照片)
圖為警方在舊金山查獲的芬太尼毒品。(本報檔案照片)

加州州長辦公室消息，州長紐森（Gavin Newsom）日前宣布，自2023年5月1日加州與舊金山市聯合開展公共安全合作以來，加州公路巡警（CHP）在舊金山田德隆（Tenderloin）社區約10個街區範圍內，查獲了40多磅芬太尼，相當於超過900萬致死劑量的芬太尼。除了查獲40磅芬太尼外，加州公路巡警還發出了超過4468份傳票，致使428 人因非法活動被捕，並在舊金山的行動中收繳了十幾支與犯罪有關的槍支。

紐森州長說： 「我們正在清理舊金山的街道，加州公路巡警與我們的地方和聯邦合作夥伴共同努力，繳獲了更多的毒品和非法槍支，為每一位加州人提供了應有的安全保障。」

加州公路巡警在舊金山的行動始於5月1日，在田德隆周邊地區部署了多個小組的警員。今年6月，州長紐森宣布他把部署在舊金山的 CHP 警員人數增加一倍，並在最近將成立一個新的聯合執法工作隊，調查舊金山市與鴉片類藥物有關的死亡和中毒事件，該工作隊將於明年開始工作。

除了加州公路巡警的日常工作外，該機構還為緝毒署（Drug Enforcement Administration）的 「激增行動 」（Operation Surge）和當地領導的針對毒販的行動做出了貢獻。

加州公路巡警在舊金山的行動是多個機構之間的合作，包括加州國民兵、加州司法廳、舊金山警察局和舊

金山地檢處。這項聯合行動的重點是改善公共安全，打擊芬太尼販運，切斷該市致命毒品的供應，並追究販毒團夥經營者的責任。

加州 舊金山 紐森

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