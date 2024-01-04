加州保護自家酒品 設貿易障礙惹議

加州法規或不當限制外州酒廠，面臨法律挑戰。（美聯社）

酒品搜尋平台Wine-Searcher的專欄指出，雖然加州 號稱反歧視 的先鋒，動輒要各州撤銷歧視法規，包括飼養的家畜家禽應有一定活動空間，不得依性別限制不同性向的人，以及鼓勵外州來加州做人工流產手術，但在酒類販售上，加州卻是個不折不扣的保護主義歧視者。

編輯W. Blake Gray指出，最新事證就是華盛頓州 酒廠狀告加州政府，指責加州法規限制外州酒廠自行分銷產品，卻允許加州本地的酒廠，不利外州酒廠公平競爭。

以太平洋岸三州來看，只有華盛頓州是全面開放的，奧勒岡與加州都保護本州酒廠。這批來自華盛頓州的酒廠2023年中才剛獲得奧勒岡州的和解，以後可以在該州自行分銷，現在換成加州面臨考驗了。

Wine-Searcher訪問到的法律專家都認為，加州酒類規定確實違憲，已經構成不公平競爭的貿易障礙了，接下來只能看加州政府要怎麼應對了，是堅持到底，還是學奧勒岡州，和酒廠和解、開放市場？

編輯W. Blake Gray依照慣例發函詢問州長辦公室，問題包括「是否會堅持法庭對決？」「自家經營酒莊的州長紐森對此案有何看法？」，以及「在公平競爭下，加州酒是否能夠贏過華盛頓州的酒？」

州長辦公室不願回應，指負責的是酒精飲料管制局（ABC），不過ABC的回應只說，他們只負責執行、不負責立法，因此法律怎麼規定，他們就怎麼執行。