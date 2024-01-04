芬太尼過量 4徵兆先打911

四個徵兆顯示芬太尼過量。（美聯社）

芬太尼毒害越演越烈，每個家長都難免擔心自己的小孩不小心吃到比海洛因還強50倍的「毒藥」，更別提芬太尼過量不但會造成腦部永久損傷，還可能致命。以下是依據聯邦疾病防治中心 （CDC ）要點整理的過量跡象，一旦出現最好先打911，再看附近有沒有Narcan噴劑，先幫小孩降低芬太尼影響。

一，瀕死喉鳴（Death Rattle）：

臨床醫學判斷病患是否病危的徵兆之一正是Death Rattle，一旦出現瀕死喉鳴，這人多半24小時內就會死亡。Death Rattle意謂患者已經無法自主呼吸，因此大量分泌物阻塞喉嚨，吸氣時喉嚨出現異聲，所以它的別名又稱瀕死嘎嘎聲。

芬太尼的最大作用就在切斷正常神經傳輸訊號，代以發出愉悅訊號，因此使用後會出現快感。但是過量的芬太尼卻會妨礙正常呼吸，因此一旦發現小孩呼吸困難，甚至出現Death Rattle，就該當機立斷馬上求救。

二，毫無反應：

不論是彷彿睡死了，怎麼叫也叫不醒，或是看似醒著，但是對外界活動完全沒有反應，這很可能就是芬太尼或其他鴉片類藥物過量警訊，除了打911，還要找Narcan噴劑救命。

三，臉色鐵青

如前所述，芬太尼會妨礙正常神經傳導，因此過量者很可能因為血液不順出現臉色、皮膚鐵青的現象，進一步確認可看嘴唇與指甲，如果連它們都是慘白的，幾乎可以肯定是服藥過量了。另外，如果皮膚摸起來有種濕黏感，也可以進一步確認正是芬太尼肇禍。

四，尖針瞳孔（Pinpoint Pupil）：

Pinpoint Pupil意謂瞳孔縮到非常小，代表小孩已經麻醉藥物過量，包括海洛因、嗎啡、芬太尼。因此發現瞳孔縮到只剩下一點，彷彿是個針頭，第一件事就是打911救命。