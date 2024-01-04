加州長紐森宣布啟用鴉片防治網站

加州啟用反鴉片危機網站Opioids.CA.GOV。(網站截圖)

2022年加州 有將近7000人因為鴉片類毒品 使用過量死亡。州長紐森 日前宣布啟用鴉片毒品防治網站，希望州民善用這項工具紓解用藥過量(drug overdose)所造成的社會問題。

這項消息的書面聲明公布在州長辦公室的網頁。加州的打擊鴉片危機(opioid crisis)整體計畫耗資10億元，啟用Opioids.CA.GOV是這項計畫的一大里程碑。從此吸毒者與其親友，可以在這個網站上找到關於鴉片類毒品預防以及藥癮治療的所有資源。網站上的資訊都是可靠的，不必擔心受假訊息的誤導。

紐森指出，美國去年有8萬3000人因為鴉片類毒品使用過量死亡，90%以上的死者是服用芬太尼(fentanyl)。鴉片危機影響到全國每個社區的每個人，即使是不吸毒的人也被這項危機牽連，這個網站可以讓毒品使用者、他們的家人以及提供醫療服務的人都受益。

這個網站有五個部分，第一是解說鴉片類和芬太尼以及這類毒品會造成的嚴重傷害，以及鴉片危機是如何進展到今天的地步。第二是如何預防使用過量的方法與策略，以及如果碰到疑似使用過量時的應變方式。第三是關於毒品與鴉片類危機的最新狀況報導，第四是提供治療鴉片類毒癮的機構與方式，以及親友如何能協助患者重獲新生。

第五是加州政府如何採取應變行動設法紓解鴉片危機，如何使用大藥廠的賠償金來幫助患者，以及警政機關如何懲處運送與經銷毒品的罪犯，希望用掐住毒品來源以減輕危機的程度。