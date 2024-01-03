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廚餘當垃圾丟 今年恐被罰款

編譯胡立宗／綜合報導
沙加緬度市以勸導取代開罰，鼓勵民眾不要將廚餘當垃圾。（取自KCRA電視台畫面）
沙加緬度市以勸導取代開罰，鼓勵民眾不要將廚餘當垃圾。（取自KCRA電視台畫面）

加州在2022年修法完成，要求將廚餘與庭院花木一起當成有機堆肥，不能與一般廢棄物一起丟。2024年之前不是強制規定，但今年起就可能因為沒有做好分類而收到罰單，甚至可能遭到拒收，等住戶自行分類好之後，清潔隊才願意處理。

新規確實讓部分居民開始擔心，不過多數地方都還在勸導階段，畢竟教會居民比處罰更重要。部分地區則因為早就開始由機器分類，因此居民還是可以全都丟進垃圾袋，收回集中處後才由市府分類。

加州資源回收局CalRecycle的局長Rachel Machi Wagoner說，他們雖然負責監督地方政府的實施成效，「但我也沒閒到拿著罰單本，一一檢查垃圾桶」，更何況在強制之前，已經有75%的縣市完成分類了，2024年也會和2023年一樣，更多地方做好廚餘分類，達成有機垃圾75%都能再利用的目標，「等同於減少300萬輛車的溫室氣體排放量」。

以沙加緬度市來說，他們就更重視宣導而非開罰，儘管SB 1383修正案確實訂有處罰規則。但是市府不想連垃圾都管，因此希望宣導、鼓勵民眾自己先在家中做好分類，把廚餘與庭院清理完的花草都放進「有機垃圾桶」（green waste bin）。

市府人員告訴KCRA電視台，當地早在2022年7月之後就開始配合州法，將廚餘與一般垃圾分開，但是2024年之後開始強制分類，市府也不想被州府罰，因此只好請市民主動配合了。

事實上，沙加緬度市早就透過安裝在垃圾車上的監視器持續觀察分類進度，而過去四個月已經發現有機垃圾回收量增加14%，一般垃圾減少10%了。

沙加緬度縣則有另一套「鼓勵」措施，發現不合規定的垃圾箱（cart），清潔隊乾脆不收，並貼單通知、告知屋主那些東西不該當成垃圾。直到錯誤改正後，清潔隊才會再來收垃圾，不過這趟的車資就要住戶出了。此外，經常不符規定的住戶，還會調漲清潔費。

普萊賽縣（Placer County）的情況大不相同。他們已經用了30年的回收機制「One Big Bin 」，可以在集中場Materials Recovery Facility整批分類，因此居民的廚餘也可以和一般垃圾一起丟，市府會再做分類。縣府2023年還追加1億2000萬元預算，改良集中場的分類能力，以期達到加州75%有機垃圾回收的目標。

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