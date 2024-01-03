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加州港口改零排放車隊 暫緩實施

編譯胡立宗／綜合報導
加州港口暫時允許內燃機車輛登記。（美聯社）
加州港口暫時允許內燃機車輛登記。（美聯社）

加州空氣資源委員會（California Air Resources Board）原訂2024年元旦後，停止受理港口內燃機短駁車輛的登記申請，導致加州卡車運輸協會（California Trucking Association）提告，要求暫緩全面改用零排放車輛的措施。委員會最新的決定是暫緩實施，等到聯邦環保署（EPA）決定後再說。

起因是空氣資源委員會推出的「先進乾淨車隊規章」（Advanced Clean Fleets Regulation），要求港口運輸車隊在2024年後全面汰換內燃機舊車，改用零排放卡車。

但是卡車運輸協會認定，加州此一規定超過聯邦規定太多，因此必須獲得聯邦的同意。委員會起先並不認為有必要獲得聯邦環保署同意，但在協會提告後，察覺事態有異，因此決定向環保署遞件，由環保署決定是否核發授權，或是此事根本不必等EPA的核定。

在環保署做成決定前，空氣資源委員會決定暫緩實行原政策，允許內燃機車輛繼續申請加入短駁運輸，但是登記只是暫時的，一待環保署做出決定，委員會將依決定執行。雖然業者認為環保署需要一年的時間才能決定，但根據歷年的前例，EPA從未駁回加州的更嚴規定。

專門報導運輸產業的FreightWaves指出，業者雖然認定委員會的退讓是項勝利，但基於延緩實施只是暫時措施，委員會未來還是可以將內燃機車輛除名，因此生殺大權仍在委員會這邊。

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