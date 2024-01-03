野火高溫釀禍 無害鉻變致癌物

研究顯示經過野火的高熱燃燒後會變成致癌物「六價鉻」。這種毒性極強的物質可以在環境中留存很久。(美聯社)

史丹福大學 的一組研究團隊剛發表的報告指出，存在於土壤與植物中的無害鉻金屬(chromium，化學符號Cr)，經過野火的高熱燃燒後會變成致癌 物「六價鉻」(hexavalent chromium，又稱chromium-6)，這種毒性極強的物質可以在環境中留存很久，造成長期的健康威脅，而且即使是住在離火場很遠的地方，也可能因為煙霧受到影響。

一般美國人原本對六價鉻一無所知，但2000年上映、由茱莉亞勞勃茲(Julia Roberts)主演的經典鉅片「永不妥協」(Erin Brockovich)讓人們了解了它的危害。這種致癌金屬會造成肺癌與肺中毒(pulmonary toxicity)等危害，它的毒性比柴油廢氣強500倍。

史丹福大學教授芬多夫(Scott Fendorf)是報告的主筆之一，這份報告最近刊登在「自然通訊」(Nature Communications)期刊上。他指出，過去對燃煤發電廠的研究早已發現，煤炭燃燒後排放到空氣中的細微顆粒，對人類的健康造成極大的傷害，但過去對野火的瞭解不多，如今因為氣候變遷 造成野火頻仍，科學家才開始重視野火煙塵可能產生的威脅。

譬如在鉻金屬較多的北塞拉山脈，被野火燒過的地方，六價鉻的濃度是沒被燒地區的七倍之多，可以看出高溫的轉換能力。

芬多夫指出，野火燒過的地方固然會留下高濃度六價鉻的灰燼與土壤，並可能汙染水源和蔬果，但野火的煙霧可能被風吹送到很遠的地方，把這種煙霧吸到肺裡，也可能因而提升得肺癌的機會。北加灣區一帶過去20年發生過很多規模極大的野火，有時煙霧壟罩數天之久，如何避免把有毒煙霧吸進肺裡，是民眾維護健康的重要課題。