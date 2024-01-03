私密景點／舊金山高低地形 溜滑梯意外成景點

舊金山 依山傍水，階梯經常成為上下的必要設施，但是社區居民往往又會在單調的階梯外增加樂趣，例Seward Street Slides與Esmeralda Slide Park就是最好的例子。

1960年代開始構想的Seward Street Slides，現今雖然成為觀光 景點，但當年其實是一場社會運動的產物。在那時，舊金山的建案往往不留空地，結果Seward Street一帶的居民就開始反對過度開發，標的之一就是Seward Street Slides的所在地。

除了當地有了Seward Street Slides這個「景點」，保留空地的概念也影響了舊金山市的開發方式，自此之後的建案都必須預留空地或公共用地。

因為處於住宅區中，因此開放時間只有周二至周日的上午10時至下午5時，周一不開放。 同時，設施還有一條特殊規定，「沒有小孩陪同下，大人禁止使用」，這個告示牌經常逗樂到訪者。

Esmeralda Slide Park也是Bernal Heights社區合作下的產物，1979年完工時，40呎長的金屬溜滑梯其實是作為原本階梯的配角，沒想到配角後來比主角還受歡迎。溜滑梯在1997年因為年代久遠而遭到拆除後，社區居民又想辦法蓋了一座新的，包括自己動手以節省工資。