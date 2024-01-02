4年來 加州已為無證客花逾13億

自2019年以來，加州總共花費了超過13億元，協助聯邦政府為新抵達的移民提供人道主義服務和幫助。（美聯社）

據CalMatters網站報導，當去年6月初移民 被從德州邊境驅趕到新墨西哥州，然後飛往加州 沙加緬度，起先是那裡的教區和合作組織伸出援手，為他們提供衣物和食物。但新移民們在沙加緬度找到的是一個資源不足的當地支持系統。相比之下，其他移民在洛杉磯 找到了更好的支持。自那時以來，已有900多名移民抵達洛杉磯，其中大部分是乘坐巴士從德州來的。倡導者說，他們很快就融入了洛杉磯社區。

洛杉磯已從州政府獲得數百萬元，用於幫助新抵達的移民。沙加緬度卻沒有得到州政府的幫助。州政府官員表示，這是因為抵達洛杉磯的移民人數遠遠多於沙加緬度。

到達洛杉磯的移民可以收到列有當地的資源和電話號碼文件，知道該向誰尋求法律諮詢，申請政府的工作許可；獲得家庭醫療保險，並加入州政府的 「婦女及嬰幼兒營養補助特別計畫」（Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children）等。

加州官員從前年春天就開始為可能出現的移民人數增加做準備，這與即將結束的第42條規定有關。加州社會服務廳發言人穆雷（Scott Murray）說，從2021年4月到2023年9月30日，該州共幫助了超過 47萬2 000名在邊境接受處理並獲釋的移民。

州政府的準備工作包括與「洛杉磯移民人權團體」（Coalition for Humane Immigrant Rights in Los Angeles）簽訂一份價值130萬元的合同， 穆雷說，州政府允許這份合同繼續有效，以便為從德州來到洛杉磯地區的移民提供人道主義援助。該合同於12月到期。

作為加州2023年預算的一部分，洛杉磯縣政府還從州社會服務部門獲得了200萬元，用於與非營利組織合作，為新抵達的移民提供援助。

穆雷說，自2019年以來，加州總共花費了超過13億元，協助聯邦政府為新抵達的移民提供人道主義服務和幫助。

但穆雷說，加州沒有與沙加緬度縣的任何組織簽訂合同，為送往那裡的移民提供服務。沙加緬度縣從加州獲得了 91萬210元，用於「建立一個機構間特別工作組，以促進跨司法管轄區的協調，從而為新抵達的移民創建一個快速反應計畫和護理系統」。但該縣要到1月份才能撥付這筆錢。