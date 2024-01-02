北加雞蛋之都爆禽流感 「蛋價驚愕」恐重演

號稱為世界的「雞蛋之都」的拍達路瑪發生禽流感，雞蛋恐面臨漲價。此為示意圖。(美聯社)

北加蘇諾瑪縣(Sonoma County)的拍達路瑪(Petaluma)一帶，號稱為世界的「雞蛋 之都」(egg capital of the world)。但目前此地禽流感 (bird flu)爆發，已有110萬隻雞鴨與火雞遭撲殺，小規模的家禽養殖場面臨破產的危機。消費者可能很快又會感受到兩年前的「蛋價驚愕」。

拍達路瑪的萊查特家族(Reichardt family)，過去30年所精心培育出的「自由鴨」(Liberty ducks)，是米其林餐廳鍾愛的鴨子，粉紅色又多汁的鴨肉，深受知名大廚的歡迎。但最近一個月以來，這些鴨肉不是送到上等餐廳的廚房，而是送到縣立垃圾場的焚化爐去銷毀。蘇諾瑪縣政府規定，發現有染病鴨的農場，必須把疑有感染顧慮的鴨做安樂死。萊查特農場從12月上旬至今撲殺了4900隻鴨。

上一次全球大規模禽流感，2020年幾乎跟新冠病毒的疫情 一起爆發。當時先是在歐洲、亞洲和非洲肆虐，2022年1月到達美國，隨即席捲了東部與中西部的家禽養殖場。消費者一定還記得，那時候一打雞蛋賣到7、8元。這次病毒在2023年到達麥賽德縣(Merced County)，並在11月出現在拍達路瑪。

過去兩個月中，加州五個出現疫情的縣，家禽農場已經總共撲殺了450萬隻家禽，包括雞、鴨與火雞。其中200萬隻是產蛋的雞，150萬隻肉雞。鴨與火雞加起來約是100萬隻。政府規定出現疫情的農場，120天之內不可進行繁殖。接下來孵出的小雞小鴨，還要兩、三個月才能上市，對農莊的業主造成嚴重的財務打擊。

另外，禽流感造成的骨牌效應，讓飼料商和卡車公司等下游行業也受到打擊。譬如1921年創業的杭特與貝倫斯飼料廠(Hunt & Behrens Feed Mill and Store)，生意瞬間少了四成。給它提供玉米和大豆的供應商也受到影響。

至於已經知情的消費者，他們趁現在蛋價還便宜的時候，多買些存在冰箱裡備用。懂得醃製鹹蛋的華裔消費者，也已動手製作這種較能久存的蛋。