我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山市中心元旦假期 遊客回來了「沒想像的恐怖」

財新文章緬懷李克強等人遭刪 社長胡舒立微博清空

北加雞蛋之都爆禽流感 「蛋價驚愕」恐重演

編譯林思牧／綜合報導
號稱為世界的「雞蛋之都」的拍達路瑪發生禽流感，雞蛋恐面臨漲價。此為示意圖。(美聯社)
號稱為世界的「雞蛋之都」的拍達路瑪發生禽流感，雞蛋恐面臨漲價。此為示意圖。(美聯社)

北加蘇諾瑪縣(Sonoma County)的拍達路瑪(Petaluma)一帶，號稱為世界的「雞蛋之都」(egg capital of the world)。但目前此地禽流感(bird flu)爆發，已有110萬隻雞鴨與火雞遭撲殺，小規模的家禽養殖場面臨破產的危機。消費者可能很快又會感受到兩年前的「蛋價驚愕」。

拍達路瑪的萊查特家族(Reichardt family)，過去30年所精心培育出的「自由鴨」(Liberty ducks)，是米其林餐廳鍾愛的鴨子，粉紅色又多汁的鴨肉，深受知名大廚的歡迎。但最近一個月以來，這些鴨肉不是送到上等餐廳的廚房，而是送到縣立垃圾場的焚化爐去銷毀。蘇諾瑪縣政府規定，發現有染病鴨的農場，必須把疑有感染顧慮的鴨做安樂死。萊查特農場從12月上旬至今撲殺了4900隻鴨。

上一次全球大規模禽流感，2020年幾乎跟新冠病毒的疫情一起爆發。當時先是在歐洲、亞洲和非洲肆虐，2022年1月到達美國，隨即席捲了東部與中西部的家禽養殖場。消費者一定還記得，那時候一打雞蛋賣到7、8元。這次病毒在2023年到達麥賽德縣(Merced County)，並在11月出現在拍達路瑪。

過去兩個月中，加州五個出現疫情的縣，家禽農場已經總共撲殺了450萬隻家禽，包括雞、鴨與火雞。其中200萬隻是產蛋的雞，150萬隻肉雞。鴨與火雞加起來約是100萬隻。政府規定出現疫情的農場，120天之內不可進行繁殖。接下來孵出的小雞小鴨，還要兩、三個月才能上市，對農莊的業主造成嚴重的財務打擊。

另外，禽流感造成的骨牌效應，讓飼料商和卡車公司等下游行業也受到打擊。譬如1921年創業的杭特與貝倫斯飼料廠(Hunt & Behrens Feed Mill and Store)，生意瞬間少了四成。給它提供玉米和大豆的供應商也受到影響。

至於已經知情的消費者，他們趁現在蛋價還便宜的時候，多買些存在冰箱裡備用。懂得醃製鹹蛋的華裔消費者，也已動手製作這種較能久存的蛋。

疫情 流感 雞蛋

上一則

洛時精選／加州AI立法 阻力重重

下一則

玫瑰花車爭奇鬥豔 觀眾飽眼福 聖地牙哥動物園獲最大獎

延伸閱讀

大仁說財經／禽流感還在 火雞三明治漲價？

大仁說財經／禽流感還在 火雞三明治漲價？
美國再爆禽流感 蛋價通膨可能再起

美國再爆禽流感 蛋價通膨可能再起
日本爆發禽流感疫情 新加坡暫停進口4地生禽肉

日本爆發禽流感疫情 新加坡暫停進口4地生禽肉
禽流感捲土重來 新年蛋價恐大漲

禽流感捲土重來 新年蛋價恐大漲

火雞價格雖走跌 但禽流感可能改變這種態勢

火雞價格雖走跌 但禽流感可能改變這種態勢
大費城連江同鄉會 免費火雞送非華裔社區

大費城連江同鄉會 免費火雞送非華裔社區

熱門新聞

好市多近期推出的龍年限定包裝酒，令許多消費者驚喜。（記者張庭瑜/攝影）

好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜

2023-12-29 16:09
近千名青少年在托倫斯市引起了一場大規模動亂，來自南加的11個不同警局紛紛派出警力到現場支援。（取自社群X）

近千青年南加商場暴動 11警局馳援

2023-12-31 16:30
女孩過馬路時，被一輛正在左轉的廂車撞飛。（讀者提供）

華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？

2023-12-26 19:32
近日，南加州巨大海浪席捲沿岸，當地居民和觀浪者驚慌失措拔腿逃跑。（abc7電視台）

南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命

2023-12-29 16:36
八方雲集在美目前有數家已簽約的門店，（八方雲集提供）

八方雲集擴張美國版圖 年底前南加州連拓兩據點

2023-12-26 06:25
想要獲取加州認證的法庭翻譯資格，需要通過三項嚴格的考試。（取材自Pexels）

這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢

2023-12-25 13:47

超人氣

更多 >
日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」

日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」
疑遭綁架中國留學生 找到人了

疑遭綁架中國留學生 找到人了
台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%

台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%
血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮

血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮
住宅房地產降溫產生漣漪效應 其他產業遭衝擊

住宅房地產降溫產生漣漪效應 其他產業遭衝擊