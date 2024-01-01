聯邦地區法院裁定 X須揭露言論審核標準

X平台的貼文管理措施備受質疑。（美聯社）

聯邦地區法院近日駁回X平台對加州 檢察長的告訴，並指X必須每半年公布一次自身的言論審核標準（content moderation law），並舉出實例以及處理方式，因為加州的要求並不違背憲法第一修正案與州憲。

馬斯克 （Elon Musk）接手推特 後更名為X，並對加州的上述規定提起告訴，認為揭露言論審核標準，已然違反了憲法第一修正案與州憲所保障的言論自由，並對營運產生不必要的負擔。

聯邦加州東區地區法院法官William Shubb在駁回的裁判書中表示，縱然揭露的要求明顯對社群媒體業者構成負擔，但其所增加的負擔並未超過第一修正案的範圍，成為不當與過分的管制。

William Shubb表示，法律對「服務條款」的要求合理，而且因為相關義務的存在，使得用戶得以判斷是否使用X。X尚未回應路透的提問。法官則會在2024年2月26日與律師會面，討論安排會談。

推特改名X後，其貼文審查標準就受到各方質疑，許多公司停止刊登廣告，導致X的廣告收入每月年減至少55%。X在歐洲面臨同樣壓力，特別是在以哈戰事發生後，X是否違反「數位服務法」（Digital Services Act）。X則說並未違法，會配合歐盟的調查。